¿Ana Bárbara emprenderá acciones legales contra de su mamá por decir que su prometido “maltrata” a sus nietos?

El abogado de la cantante dio detalles del proceso legal que inició en contra de Francisco ‘Pancho’ Ugalde por violencia familiar y amenazas. Además, reveló si Ana Bárbara ejercerá las mismas acciones en contra de la señora María de Lourdes Motta.

Elizabeth González.
A finales de abril, la señora María de Lourdes Motta acusó al prometido de su hija de “maltratar” a sus nietos. Al respecto, se especuló que Ana Bárbara emprendería acciones legales en contra de su mamá tal como lo hizo con su hermano Francisco ‘Poncho’ Ugalde, a quien denunció por el delito de violencia familiar y amenazas.

Sobre este tema, su abogado, Alfonso Arnáez, aclaró que, si bien Ana Bárbara está enterada de las acusaciones públicas que su madre hizo, entre sus planes no está emprender acciones legales contra ella, al menos, por ahora.

“La señora Ana Bárbara no me ha dado ninguna instrucción para iniciar alguna acción legal en contra de su mamá”, declaró a ‘De primera mano’, este 16 de mayo.

“Tiene conocimiento, me mencionan que el contenido de esa carta no es real, que hay varias declaraciones y manifestaciones que están totalmente lejos de la realidad, sin embargo, al tratarse de su madre, no me ha dado ninguna instrucción para iniciar acciones legales, de que podría, podría hacerlo por la vía civil, alguna demanda por daños y perjuicios, pero al tratarse de su madre, no es su intención iniciar acciones legales en contra de ella”, continuó.

Ana Bárbara pone orden de restricción en contra de su hermano

En contra parte, el abogado Alfonso Arnáez señaló que ya existe una orden de restricción en contra de Pancho Ugalde, a quien Ana Bárbara acusa de violencia familiar, mientras que su prometido, José Ángel Muñoz, de amenazas.

“Ambas carpetas ya están en proceso de integración (…) Tengo entendido que (Pancho) no (ha sido notificado). En ambas carpetas se dictaron a favor de mis clientes medidas de protección por un término de 60 días naturales. Estas medidas ya entraron en vigor, pero no le han sido notificadas al señor Ugalde”, dijo.

“Esto significa que el señor no puede acercarse. No puede cometer actor se violencia o intimidación en contra de mis clientes. Él puede decir que no ha sido notificado, pero a pesar de ello, si él sigue cometiendo estos actos o cualquier hecho nuevo, puede ampliarse dentro de la denuncia que se presentó”, sentenció.

