A Valeria Márquez le piden “perdón” con rosas: en ‘live’ le preguntaron de qué color las prefería

Video ¿Quién mandó ramo de rosas con nota de “perdón” a estética donde murió Valeria Márquez? Esto se sabe

A una semana de la muerte de Valeria Márquez, las autoridades mexicanas investigan el hallazgo de un ramo de rosas rojas que fue colocado en una de las esquinas del salón Blosson The Beauty Lounge, donde la ‘influencer’ fue asesinada a balazos por un sujeto que se hizo pasar como repartidor.

Ante la aparición del misterioso arreglo floral, que en la parte superior llevaba puesta una banda con la frase “perdón”, usuarios de redes sociales viralizaron un video donde se ve que ella recibe un mensaje durante el ‘live’ que registró su muerte.

“¿Rosas rojas o rosas?”, el misterioso mensaje que recibió antes de morir

Durante la transmisión en vivo que Valeria Márquez realizó el 13 de mayo, uno de sus espectadores le preguntó: “Rosas rojas o rosas”, a lo que ella respondió casi de inmediato “rojas”.

Aunque la ‘tiktoker’ no hizo más comentarios y enseguida se dirigió a responder un mensaje de texto en su celular, usuarios de redes sociales sugieren que la aparición del arreglo floral en el lugar en el que murió podría estar relacionando con su muerte.

¿Quién envió el ramo de rosas a la estética donde murió Valeria Márquez?

El 19 de mayo, durante un enlace en vivo de N+, un hombre, que se identificó con el nombre de Fernando, colocó un florero lleno de rosas rojas con un cintillo decorativo con la frase “perdón”.

“La persona que llega a dejar estas flores dice: ‘Pues a mí solamente me enviaron para entregar las flores y solamente tengo que tomar una fotografía de que sí las dejé en el lugar que ellos querían’, pero no se sabe más, las investigaciones continúan por parte de las autoridades”, narró el reportero de N+ Guadalajara, Javier Sandoval.

Misterioso arreglo de rosas rojas llegó al salón donde fue asesinada Valeria Márquez. Imagen N+

Así huyeron los presuntos asesinos de la 'influencer'

Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, aseguró a la prensa mexicana que las cámaras del C5 lograron captar el momento en que los presuntos responsables de la muerte de Valeria Márquez huyeron del lugar.

“Claro que están funcionando (las cámaras). Incluso, pues es de ahí desde donde hemos obtenido los videos de hacia dónde huyeron. Porque tomaron, cuando agreden a esta ‘influencer’, a Valeria, toman dos rutas distintas en dos vehículos distintos, en una motocicleta y en un automóvil blanco. Toda la información de a dónde huyeron, cómo se desplazaron, todo se dio por medio del C5. O sea, las cámaras funcionan y funcionan adecuadamente”, dijo el 19 de mayo.

El asesinato de Valeria Márquez lo investiga la Fiscalía General de Justicia de Jalisco como feminicidio, ya que la ‘influencer’ fue atacada a balazos por un hombre que se hizo pasar por repartidor mientras ella estaba en un 'live'.