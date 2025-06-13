Valeria Márquez

Asesinato Valeria Márquez: a un mes de su trágico fallecimiento, autoridades revelan avances

El Fiscal del Estado de Jalisco informó que continúan las investigaciones en torno al asesinato de la ‘influencer’, quien fue atacada a balazos el 13 de mayo por un sujeto que se hizo pasar por repartidor.

Por:
Elizabeth González.
Video Valeria Márquez: a un mes de su muerte, fiscal informa "avances" en la investigación

A un mes de la trágica muerte de Valeria Márquez, autoridades de Zapopan, Jalisco, México, revelaron avances en el caso.

El Fiscal del Estado de Jalisco, Salvador González de los Santos informó que continúan las investigaciones con respecto al ataque directo que sufrió el viernes 13 de mayo en el interior de su salón ‘Blossom The Beauty Lounge’.

De acuerdo con el funcionario, se han integrado al menos “tres tomos en la carpeta de investigación en cuanto a entrevistas, análisis de videos y trabajo forense”. Sin embargo, determinó que, hasta ahora, no existe una línea clara que permita resolver el caso.

“Es un tema que nos ha absorbido bastante tiempo y bastante trabajo en materia de investigación de campo, de inteligencia”, declaró el jueves 12 de junio según reportes de Quadratin Jalisco.

“Hemos realizado un gran esfuerzo para tratar de resolver este homicidio que ha sido ciertamente compleja la investigación, pero creo que tenemos muchos avances y espero que pronto podamos tenerlo”, sentenció.

Ya se sabe el nombre de quién le mandó flores con un “perdón” tras su muerte

El 19 de mayo, 6 días después de la muerte de Valeria Márquez, apareció un misterioso ramo de rosas rojas con una banda blanca sobre la que se leía la palabra “perdón”.

Al respecto, el Fiscal González de los Santos informó el 10 de junio que tiene conocimiento del nombre de la persona que mandó ese ramo, pero “aún no lo identifican” debido a que no había cámaras de seguridad en la florería donde fue adquirido.

“Pues menciona a una persona, pero pues no está identificada. No, en el lugar donde compra las flores no había cámaras”, dijo a N+.

El 13 de mayo, Valeria Márquez fue atacada a balazos por un sujeto que se hizo pasar como repartidor. El hombre la habría ido a buscar en dos ocasiones, siendo en esta última cuando le disparó, en al menos tres ocasiones, cuando ella se encontraba en una transmisión en vivo de TikTok.

Video Caso Valeria Márquez: ya se sabe el nombre de quién le mandó flores con un “perdón” tras su muerte
