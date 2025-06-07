Amiga de Valeria Márquez rompe el silencio y se deslinda de su muerte: contó a detalle su versión

Video Valeria ‘pidió’ a Vivian que fuera su “novia” en último ‘live’: ¿qué se sabe sobre su relación?

Vivian de la Torre dio su primera y única entrevista en la que narró su versión de los hechos sobre el asesinato de Valeria Márquez. La 'influencer' se deslindo completamente del crimen y aclaró las especulaciones que circulan en redes que presuntamente la involucran.

¿Dónde estaba Vivian de la Torre en el momento de la muerte de Valeria?

PUBLICIDAD

La joven compartió que ella estaba en su casa viendo el 'live' de su amiga y, como la misma Valeria lo dejó ver en la transmisión, estaban interactuando.

Al momento de ver cómo le arrebataron la vida, al principio pensó que era parte de la sorpresa del regalo, incluso, le escribió en privado segundos antes de la tragedia.

"Le mandé un mensaje y le dije 'dame la primicia, qué fue (el regalo) antes de que le digan a todos'", contó al 'youtuber' Fabián Pasos en entrevista transmitida el 6 de junio.

"Yo llegué a pensar que le habían lanzado como como estas pistolitas de confeti o así, porque vi como que se agachó y se fue a un lado, como que no agarré yo la onda hasta que vi literalmente que ya estaba casi casi pues desplomándose a la mesa", contó con pesar.

Al ver la escena, se comunicó con los tíos de Valeria al leer en los comentarios del 'live' que le habían disparo.

"Me preocupé muchísimo, le marqué a sus tíos y les dije que creo que le había pasado algo. 'Márcale a Valeria creo que le pasó algo, creo que la balacearon por lo que estoy leyendo'", narró a Mafián.

Sin dudarlo, se fue al salón de belleza y al llegar vio que el lugar estaba cercado por las autoridades, por lo cual no le permitieron ingresar.

El misterioso regalo que Valeria Márquez esperaba

Vivian dijo desconocer quién pudo enviarle el supuesto costoso regalo a Valeria, explicó que la duda le creo expectativas a su amiga sobre el remitente y lo que era.

" Tenía mucha curiosidad de saber qué era lo que le iban a regalar, porque normalmente los regalos que le mandaban siempre se los dejaban en el momento. Yo pensé en un anillo que ella quería", dijo refiriéndose a una joya que la modelo había mostrado en un 'en vivo', la cual usó en una sesión fotográfica para una joyería de Guadalajara.

PUBLICIDAD

Según Mafián, se trataba de un anillo de rubí con un costo de 32 mil pesos, unos 1,670 dólares.

Vivian confesó que ella sí le hacía regalos a su amiga, sobre todo cuando la notaba triste o preocupada para tratar de distraerla, por eso ese día le envió una bebida de Starbucks y el cerdito de peluche.

También explicó por qué cree que la 'influencer' silenció la transmisión cuando llegó el supuesto repartidor: "Porque no quería, en dado caso, que supieran el nombre de esa persona" que le había enviado el presente.

Sobre las expresiones que Valeria dijo en el 'en vivo' de que la iban a "matar" o a "levantar" cuando tenía la incertidumbre del regalo, Vivian explicó que su amiga siempre bromeaba.

"La mayoría de la gente no sabe cómo se expresaba Vale, no saben cómo era, como que bromeaba para no darle importancia, yo la vi algo rara, por eso yo le mandé los regalos".

¿Valeria y Vivian tuvieron un romance?

Ante las especulaciones en redes sobre que tuvieron una relación más allá de la amistad, Vivian de la Torre lo negó rotundamente.

" Es totalmente falso, nunca estuve enamorada de ella ni ella estuvo enamorada de mí, simplemente teníamos una amistad muy bonita, muy cercana, mi manera de demostrar el amor es con regalos, estando ahí para ella".

Lo que opina de Erika, la empleada de Valeria Márquez

Erika fue la mujer que terminó el 'live' segundos después del asesinato.

Vivian no quiso ahondar sobre el tema, pero pidió al público que no "juzguen" sin tener información: "Tal vez no tenga nada qué ver y ya la están crucificando".

PUBLICIDAD

También aclaró que ella no tenía una amistad con Erika, incluso, interactuaban lo necesario cuando visitaba el salón y solo sobre los servicios que le realizaban.

Sin embargo, confesó que un día después de la tragedia le envió un mensaje por Instagram a la empleada para disculparse por no haberla reconfortado a las afueras del salón cuando todo sucedió.

También lamentó que, como a ella, la estuvieran vinculando con el crimen, pero señaló que hasta el momento Erika no le ha respondido.

¿Quién mató a Valeria Márquez?

Vivian de la Torre asegura no saber quién es el autor intelectual del crimen y aseveró que su amiga no "andaba con gente mala, tantas cosas fuera de contexto que da mucho coraje".

Sobre la supuesta testigo que declaró con Mafián que vio cómo Erika, supuestamente, le "disparó a Valeria" esto dijo.

"Si ella sabe que es la realidad que vaya y declare. Si en realidad quiere ayudar que vaya a declarar lo que vio, que no titubeé, que no tenga miedo".