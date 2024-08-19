Alma Cero se casa con amigo de su exesposo Edwin Luna: esto habría costado la lujosa boda

Video “Destruyó ese matrimonio”: Tunden a Kimberly Flores tras encontrarse con Alma Cero en programa

Alma Cero se casó por el civil con el cirujano Enrique Orozco, amigo de su exesposo Edwin Luna, el 17 de agosto en el Palacio Metropolitano, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Las primeras imágenes de la boda fueron difundidas por la actriz Lorena de la Garza, quien además fungió como una de las damas de honor de la novia.

PUBLICIDAD

“Gracias por invitarme a constatar que los cuentos de princesas y príncipes son reales. Por qué el amor todo lo puede”, escribió.

Sin embargo, fue hasta el 18 de agosto que Alma Cero se pronunció en redes sociales sobre su boda con Enrique Orozco, a quien le dedicó un extenso mensaje.

“Este ser increíble, ha ido a los recitales que mis padres no fueron, no huyó cuando escuchó mis peores experiencias, me hace sentir niña cuando otros me insultan por mi edad, me abraza todas las noches para que yo deje de temer a mis propios dragones. No solo cambió mis ideas, me cambió a mí. No ha habido nadie que se haya entregado tanto a mí y desde el primer momento se comportó como un caballero amoroso, responsable y con la capacidad de transformar al ser más roto, adolorido y rechazado…”, expresó.

La boda de Alma Cero y Enrique Orozco. Imagen Alma Cero / Instagram



“Desde el primer día, desde el primer: ‘Sí no va a ser algo en serio y algo que valga la pena no quiero nada’, supe que para estar a su lado tenía que transformarme, tenía que dejar de creer que yo no valía la pena y trabajar mucho, pero mucho… Desde entonces lo he puesto antes que todo, es mi prioridad, porque yo he sido la de él (…) Te amo @drenriqueorozco como a nadie nunca antes y me llena de emoción y orgullo como nunca antes”, enfatizó la actriz de Minas de Pasión (telenovela que puedes ver en ViX).

Entre los invitados a la boda de Alma Cero y Enrique Orozco se pudieron ver figuras como Rodrigo Murray, Daniela Luján, Cynthia Klitbo, Bárbara Torres, Lisardo, Diego de Erice, Ariel Miramontes, entre otros.

Su vestido de novia estuvo inspirado en ‘Game of Thrones’ y ‘Bridgerton’

De acuerdo con el diseñador Héctor Terrones, el vestido de novia de Alma Cero estuvo inspirado en series como ‘Game of Thrones’ y ‘Bridgerton’. La idea original era recrear un atuendo de la época victoriana, ya que el evento se llevaría a cabo en el Palacio Metropolitano.

PUBLICIDAD

“El corsé prácticamente se trajo de Nueva York, y allá fue llevado desde Europa”, declaró a TVyNovelas en su edición del 19 de agosto. “Mi inspiración fue un poco ‘Game of Thrones’ y ‘Bridgerton’, entre coronas, espadas, castillos, princesas, dragones”, agregó.

Así fue el vestido de novia de Alma Cero. Imagen Enrique Orozco / Instagram

¿Cuánto costó la boda de Alma Cero y Enrique Orozco?

Según información del sitio Wedding Rewards, el costo de alquiler del Palacio Metropolitano, situado en el Centro Histórico, asciende a más de 32 mil dólares.

El aforo mínimo para la renta del lugar es de 150 personas y el costo sería de casi 193 dólares por persona.

El Palacio Metropolitano se destaca por su arquitectura neoclásica y es considerado una joya histórica en México, que se remonta al año de 1870.