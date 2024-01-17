Alma Cero presume romance con amigo de su exesposo Edwin Luna: dice que 'volvió a ser mamá'

Video Edwin Luna revela por qué se volvió a casar con Kimberly (no fue por el escándalo con Alma Cero)

Tras su divorcio de Edwin Luna en 2017, Alma Cero tuvo varias parejas, una de las más recordadas fue René de la Parra, con quien terminó luego de participar en ‘Inseparables’.

Ahora, la actriz reveló que se está dando otra oportunidad en el amor y que es ni más ni menos que con un amigo de su exesposo: el cirujano Enrique Orozco, quien es 11 años menor que ella.

Fue durante una entrevista con Matilde Obregón, publicada en YouTube el pasado 11 de enero, que Alma Cero apareció con el doctor, quien reveló cómo se encuentra su relación actual con el vocalista de La Trakalosa de Monterrey.

“Te puedo decir que incluso es mi amigo… Yo no tengo nada en contra de Edwin”, señaló.

Orozco aseguró que conoció a la actriz y bailarina años antes de que Edwin Luna se convirtiera en su paciente y que descubrió que su ahora novia había sido pareja de su amigo por los comentarios de sus empleados.

“Yo conocí a Alma antes y yo no sabía de su relación, no estaba enterado. Cuando a mí me platican en la clínica ‘oye,¿sabes que Edwin era el ex?’. Lo primero que hice fue tomar el teléfono y decirle ‘¿tienes algún problema de que opere a tu ex? porque para mí es importante estar bien contigo’”, indicó.

Expresó que la madurez con la que Alma Cero tomó el tema lo hizo enamorarse más de ella.

“La respuesta que dio Alma fue lo más admirable y ahí empezó a ganar mucho el respeto, que dije ‘Wow, qué mujer’. Me dijo ‘yo nunca te voy a poner a pelear con tu cartera y hay que ser profesionales, yo no tengo nada en contra de él’... Alma nunca me habló mal de él”, confesó.

Alma Cero y su novio hablan de Edwin Luna

En la misma charla, tanto la actriz como el cirujano se refirieron al esposo de Kimberly Flores, destacando que lo consideran un hombre “hipertalentoso”.

Orozco señaló que él sigue teniendo una amistad con el intérprete, afirmando que agradece a la vida porque Alma Cero llegó a su vida.

“Sí (sigue siendo mi paciente), siempre me dice ‘compadre’, yo tenía una buena relación con Edwin, yo no me voy a pelear con Edwin porque estoy con Alma… Las pérdidas de otros fueron mi ganancia, porque le agradezco a la vida que me la haya dejado obtener”, indicó.

Por su parte, Alma Cero se refirió al escándalo que se desató cuando Edwin Luna y Kimberly Flores no quisieron visitar el programa Hoy porque ella se encontraba.

Señaló que si los hubiera visto, los habría saludado por educación.

“Aunque hubiera estado ahí, hubiera sido cómo soy. Tengo la educación de decir ‘¿cómo estás?’... Fue una incomodidad por parte de su esposa y también lo entiendo, pero ya pasaron muchos años”, sentenció.

Alma Cero dice que "volvío a ser mamá” junto a su nuevo novio

Mientras hablaban de su relación, el cirujano destacó que su hijo menor, de 3 años, vive con ellos, hecho que la actriz aplaude.

Alma Cero señaló que para ella es una oportunidad única, ya que siempre soñó con volver a tener hijos pequeños, recordemos que el primogénito de la actriz se llama Bruno y tiene 25 años.

“ Yo siempre lo desee volver a ser mamá, le rogaba a Dios y finalmente me da la oportunidad”, precisó.

Orozco se dijo feliz con la faceta de mamá que está realizando su novia, a quien llenó de halagos.

“Es la persona más maravillosa que ha conocido… Es una persona supersensible, es divina, amorosa, leal… Cuando conozco a Alma y veo que es la persona más entregada, amorosa, como madre no sólo con su hijo, sino también con mis hijos, es una mamá nata”, sentenció.