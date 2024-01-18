Alma Cero reacciona a supuesto engaño de su novio tras comprometerse con él

Video Alma Cero reacciona a la polémica huida de Kim Flores y Edwin Luna de 'Hoy' para no verla

La noche del pasado 16 de enero Alma Cero se comprometió con Enrique Orozco, doctor y amigo de su exesposo Edwin Luna.

Después de que su compromiso se hiciera público, el especialista de tricología y trasplante capilar fue señalado por supuestamente engañar a la actriz, ya que aún se encuentra casado con una mujer de nombre Frida, quien es la madre de su hijo de 3 años.

El periodista Gustavo Adolfo Infante presentó este miércoles fotografías de la boda de Enrique Orozco en el programa ‘De primera mano’. Incluso, comentó que la esposa del médico le comentó que no le permitía ver a su hijo.

“Ahí están las fotos de la boda con Frida. Ella se puso en contacto conmigo y me dice: ‘oye, yo soy la esposa de Enrique Orozco’. Cuando me manda las fotos dije: ‘pero si está casado, cómo se va a comprometer’”, contó el comunicador. “Lo que me dijo a mí la señora Frida es que le había quitado al hijo y que no la dejaba verlo”, continuó.

Alma Cero se comprometió con Enrique Orozco a meses de iniciar su romance. Imagen Alma Cero / Instagram

Alma Cero rompe el silencio tras destaparse que su prometido sigue casado

Ante el supuesto engañó de su novio, Alma Cero reaccionó a las fotografías filtradas de la boda de su prometido, a quien describió como "un gran ser humano".

“Yo pregunté (a Enrique Orozco y a su abogada) ¿es algo ilegal (nuestro compromiso)?, ¿en qué puede afectar? y ella dice: ‘Es un compromiso de corazón. No es una boda ni es una preboda’. Es un compromiso de alguien que es mi amigo desde hace tres años, pero primero fue mi amigo”, explicó la actriz.

“ Sé que lleva más de un año separado, si no de otra forma no me hubiera aproximado a él (…) está clarísimo para mí quién es él, es un gran ser humano, es un gran papá", añadió la intérprete de 48 años mientras tomaba de la mano a su prometido, quien a su vez estaba acompañado de su abogada.

Enrique Orozco está en proceso de divorcio y tiene la custodia de su hijo

En esa misma entrevista el amigo de Edwin Luna reveló la supuesta razón por la que su hijo no convive con su mamá.

“Yo tengo la custodia del niño desde el 22 de agosto de 2023. Ella pidió que fuera por las vías legales, imagínate que lo tuviera secuestrado, ya me hubiera podido meter a la cárcel. No es que no la deje ver, el juzgado es el que va diciendo los procesos, yo estoy haciendo todo por la vía legal”, detalló.

Finalmente, la actriz de ‘Minas de Pasión’ (telenovela que puedes ver en ViX) reveló que su hijo Bruno está muy contento con su compromiso. Además, compartió que ya ha tenido oportunidad de convivir con el hijo de Enrique Orozco.