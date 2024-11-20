Alma Cero rompe el silencio sobre la fiesta en la que mamá de Nodal y Ángela Aguilar no pararon de reír

Video Ángela Aguilar se roba así el show en la fiesta de cumpleaños de la mamá de Nodal

Alma Cero rompió el silencio sobre la fiesta en la que la mamá de Christian Nodal y Ángela Aguilar no pararon de reír toda la noche.

La actriz mexicana y su esposo Enrique Orozco fueron invitados a la celebración de cumpleaños de Cristy Nodal, quien esa noche echó por tierra las especulaciones de una supuesta mala relación con su nuera.

“Mira lo que pasa es que Jaime (padre de Nodal) es muy amigo de mi esposo, tuvieron esa atención con nosotros de invitarnos”, explicó a ‘Venga la Alegría’ el 19 de noviembre acerca de su presencia en el evento.

Alma Cero destacó que para ella era importante respetar y corresponder a las atenciones que la familia del intérprete del regional mexicano tuvo con ellos, por lo que prefirió no dar detalles sobre la celebración. Sin embargo, describió a la famila del intérprete de 'Botella tras boterra' como “muy crípticos”.

“Tan linda familia, tan linda y tan críptica, no podemos más que agradecerles la invitación y, obviamente, devolverles el respeto que ellos tienen con nosotros, porque tú sabes que ellos son muy crípticos, pero te puedo decir y asegurar que es gente linda, linda", afirmó.

Por último, destacó que Christian Nodal y Ángela Aguilar son una pareja feliz. Incluso, comparó el matrimonio de los jóvenes cantantes con el de ella.