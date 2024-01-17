Actriz de 'Minas de Pasión' se compromete entre lágrimas con amigo de su exesposo
La actriz compartió una grabación del momento en que su ahora prometido se hincó y le pidió matrimonio.
Alma Cero habló, hace unos días en entrevista con Matilde Obregón, de su relación con Enrique Orozco, quien es 11 años menor que ella y es amigo de su exesposo Edwin Luna.
En dicha entrevista, la actriz de 'Minas de Pasión', telenovela que puedes ver en ViX, se desvivió en halagos para su pareja, señalando que sabía que estaba con un hombre inteligente y exitoso.
“Sé perfectamente que estoy con un hombre guapo, menor que yo, muy exitoso, con cuatro carreras, es superinteligente, llama mucho la atención”, sentenció.
Mientras que el cirujano, quien realizó injertos capilares a Edwin Luna en el pasado, señaló que supo que Alma Cero era la mujer de su vida por su primer beso.
“Cuando encuentras a alguien que con un primer beso te cambia la vida, es esa persona y eso sentí yo y ella me dijo lo mismo”, indicó.
Tras hablar públicamente del romance que tienen, Alma Cero recibió tremenda sorpresa de su novio, quien durante una cena íntima con amigos le propuso matrimonio a la actriz.
Así le propusieron matrimonio a Alma Cero, actriz de Minas de pasión
Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la actriz compartió una serie de videos en los que dejó ver su emoción ante la propuesta de matrimonio que le hizo su joven novio este 16 de enero en la Ciudad de México.
En las imágenes, Alma Cero aparece emocionada al grado de romper en llanto cuando el cirujano Enrique Orozco se arrodilló para pedirle que se case con él.
Ante la romántica petición, los invitados no pararon de grabar y comenzaron a gritar de la emoción, hecho que quedó plasmado en las grabaciones.
Gracias a dichos videos, se sabe que todo fue orquestado por el hoy prometido de la actriz: "Era sorpresa para Alma, por eso no podía decir nada", dijo uno de los amigos de la pareja.
Enrique Orozco comentó algunas de las publicaciones y precisó lo feliz que está por lo que vivieron: " Te amo Alma Cero, gracias por el mejor día de mi vida", mientras que la actriz comentó: "Te amo príncipe".