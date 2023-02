Alfredo Adame responde si esta vez sí tomará terapia tras la última pelea callejera que tuvo

Alfredo Adame dio a conocer si tomará terapia de control de ira, tras la nueva pelea callejera en la que se involucró la mañana del pasado 2 de febrero.

Horas después del incidente, el actor informó que resultó lesionado en la frente debido a uno de los golpes que le dio el automovilista con el que se enfrentó, quien lo acusaba de chocar su vehículo.

Alfredo Adame revela si tomará terapia de control de ira

Este 5 de febrero, Adame habló de lo sucedido y respondió si buscará ayuda profesional para aprender a controlar su carácter, tal y como usuarios de redes sociales le recomendaron.

“¿Pero por qué voy a [recurrir] a una terapia de [control de] ira, si yo no hice nada?”, sentenció el también presentador de 64 años ante el micrófono de ¡Siéntense Quien Pueda!



Adame aseveró que él “se bajó tranquilamente” de su automóvil y que fue el otro conductor quien lo atacó al reclamarle porque supuestamente dañó su coche.

“¿A qué voy a ir a una terapia [de control] de ira, si simplemente yo me bajé y todo? Si yo hubiera sacado una pistola y le hubiera pegado [al sujeto], y cualquier cosa de esas, pero eso no está ni pensado”, argumentó.

“Yo soy un hombre feliz, vivo feliz. […] No voy a ir a ninguna terapia ni absolutamente a nada”, añadió.



El artista también explicó si teme que le suceda lo mismo que al actor mexicano Pablo Lyle, quien fue sentenciado a cinco años de prisión luego de haber sido encontrado culpable de homicidio involuntario.

“O sea, no es que sea Lyle o Alfredo Adame, a cualquiera le puede pasar, desgraciadamente”, dijo.

La estrella de Por Amar Sin Ley calificó a la persona que lo agredió como un “montachoques” (conductores que provocan accidentes viales para obtener un beneficio económico).

Alfredo Adame responde a quienes lo llaman “violento”

Alfredo Adame, asimismo, compartió qué es lo que piensa de todos aquellos que se refirieron a él como “violento”, a raíz de estos hechos ocurridos la semana pasada.

“[Les diría] que están locos. ¿Cómo me tachan de violento si me están agrediendo? El cuate se baja con un bastón y me tira un golpe, y me pega, pues qué quieren que haga”, externó.

Previamente, el actor explicó que trató de resolver el problema con el automovilista, pese a que no era culpable del percance. Le ofreció dinero, pero el hombre no lo aceptó y comenzó el ataque.

“Le dije: ‘Mira cuate, aceptas los mil pesos porque yo me voy, ya necesito irme’, y de repente saca de su coche un tubo, entonces voy a mi coche y saco mi tubo, y lo agarro a tubazos”, narró.



Luego de la pelea, Adame tuvo que ser atendido por un médico, quien le dio dos puntadas para cerrar la herida que tenía en la frente.