Alfredo Adame responde a quienes dicen que “se le zafó un tornillo”: “sigo triunfando”

A lo largo de este 2022, Alfredo Adame protagonizó grandes polémicas, por lo que muchas personas aseguran que ya “se le zafó un tornillo”.

Consiente de que muchas de sus acciones han sido duramente criticadas, el actor responde a sus detractores antes de que finalice este año.

Alfredo Adame no tolerará las “falsedades”

Fue en entrevista para TVyNovelas que Alfredo Adame expresó lo que opina de quienes afirman que no se encuentra bien de su salud mental.

“[Pienso] que están zafados ellos, porque yo sigo triunfando y trabajando de DJ; por ejemplo, explorando varias facetas, y gano dinerales en muchas cosas, como en las mentadas de madre”, aseguró.



Quien fuera protagonista de telenovelas como ‘Bajo un mismo rostro’, que puedes ver gratis en ViX, aseveró que no le interesa la información que “inventan” sobre él.

“Lo que pasa es que hay periodistas mitómanos que viven de vender basura, hacen notas falsas e inventan cosas terribles. Pero a mí no me importa, yo soy Alfredo Adame, soy un alma libre y no dependo de nadie, vivo increíble, como pocas personas”, externó.



Además de enumerar algunos de los comentarios por los que se le ha catalogado como desequilibrado, aseveró que no volverá a tolerar “falsedades”.

“¿Por qué se me va a zafar un tornillo? ¿Porque le digo a Laura Bozzo y a Gustavo Adolfo Infante que son unos delincuentes? ¿Por qué le digo sus verdades a todos? ¿Por eso se me zafó un tornillo?”, dijo.

“¡Se acabó! Conmigo se acabaron las falsedades y estarles aguantando toda la bola de estupideces que dicen. Yo siempre fui y sigo siendo un hombre decente, educado, trabajador, con valores y principios”, añadió.

Alfredo Adame dice que seguirá triunfando en 2023

Aunque durante los últimos meses vivió situaciones complejas, como que casi pierde un ojo tras ser agredido por dos hombres, Adame no considera que el 2022 haya sido malo para él.

“Para mí no ha sido caótico ni absolutamente nada. Sigo triunfando, como siempre, con muchos frentes abiertos y en todos ganando. Tengo una máxima: ‘Gana en silencio y haz que el mundo crea que vas perdiendo’”, afirmó.

“Aunque me vean en escándalos, en polémicas y lo que sea, siempre estoy ganando, y me van a seguir viendo triunfar en 2023”, agregó.

Incluso compartió que no obtuvo ninguna lección de los conflictos que enfrentó este año, en los que también se incluyen sus tres hijos varones: Diego, Sebastián y Alejandro.

“A mis 64 años ya no tengo nada que aprender; lo único que debo hacer es reforzar lo que aprendí desde los siete años, pero no cambiaría ni un ápice de mi vida”, declaró.



Eso sí, Alfredo dejó claro que no piensa volver a ayudar a personas que estén en problemas, ya que considera debido a eso fue víctima de una golpiza que casi ocasionó que se quedara ciego.

“En las únicas personas que puedo [confiar] ahorita son en mi hija Vanessa, mis nietos y se acabó. Ya me desconecté, me deshumanicé y estoy viviendo una vida maravillosa, soy un hombre feliz”, advirtió.