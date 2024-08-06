Alessandra Rosaldo se habría negado a convivir con expareja de Eugenio Derbez

Alessandra Rosaldo retomó su carrera de cantante en Sentidos Opuestos y actualmente se encuentra inmersa en la promoción de la nueva producción discográfica del dueto. Sin embargo, se habría negado a asistir a un programa de televisión.

De acuerdo con información que la periodista Martha Figueroa dio en la reciente emisión del programa 'Con Permiso', la esposa de Eugenio Derbez no habría querido asistir al show '¡Cuéntamelo Ya!', debido a que una de las conductoras fue pareja de su esposo.

Alessandra Rosaldo no habría querido ver a Dalilah Polanco

La periodista de espectáculos reportó que la cantante no habría querido ir porque " ahí trabaja una exnovia de su marido. Como está ahí Dalilah Polanco, una de las conductoras, que es exnovia de Eugenio Derbez, dijo 'no, mejor no voy'".

Según Martha Figueroa, la producción de ¡Cuéntamelo Ya! hizo un plan de logística para que no coincidieran.

"La producción ya había organizado un plan para que no se encontraran y tampoco causarle un mal rato, pero no, con todo y la organización se quedaron ahí porque dijo que mejor no y ya no fue", aseveró en el show.

Eugenio Derbez y Dalilah Polanco Imagen Mezcalent

La relación de Eugenio Derbez y Dalilah Polanco

Los actores tuvieron una relación que duró de 2003 a 2006. Se conocieron trabajando en el proyecto La Familia P. Luche, donde entablaron una amistad.

En ese entonces Dalilah estaba casada con Sergio Catalán y Eugenio era pareja de Sarah Bustani, pero su romance inició poco después de que ella se divorció.

Tras su ruptura, Polanco describió su relación como "muy bonita", pero también "difícil", ya que sentía que vivía bajo la sombra de Derbez.