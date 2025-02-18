Alessandra Rosaldo reacciona así a las fotos del bautizo de su nieta Tessa, hija de José Eduardo Derbez

Video Al interior de la fiesta de bautizo de la nieta de Victoria Ruffo: ¿se aparecieron los Derbez?

Alessandra Rosaldo reaccionó a las fotografías del bautizo de su nieta Tessa, hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, luego de ser una de las grandes ausentes, junto con la familia Derbez, a la importante celebración.

A través de Instagram, la novia del actor rememoró algunos de los momentos más importantes del bautizo, como el instante en que empezaron a preparar a la bebé en su casa, así como su salida de la iglesia junto a los padrinos y Victoria Ruffo.

Precisamente fue en estas fotografías que la vocalista de Sentidos Opuestos reaccionó con varios emojis de corazón y caritas con ojos de corazón al bautizo de su nieta.

“Hermosos” expresó este 17 de febrero.

Alessandra Rosaldo reaccionó a las fotos del bautizo de Tessa. Imagen Paola Dalay / Instagram

La ausencia de los Derbez en el bautizo de Tessa

Aunque la esposa de Eugenio Derbez no hizo más comentarios ni se refirió a su ausencia en el bautizo de Tessa, José Eduardo Derbez reveló a la prensa, durante la reunión, que su familia paterna no lo había podido acompañar “por chamba” y por “un viaje” que ya tenían planeado con antelación. Asimismo, descartó que estuviera peleado con su padre y sus hermanos.

“Los invité y estamos bien, para que no vayan a decir que estamos pelados ni nada, estamos bien, de hecho me estoy mensajeando con ellos", dijo a TVyNovelas el 15 de febrero.

“No pudieron, unos por 'chamba', otros que tenían ya un viaje, etcétera, pero bueno, no pasa nada”, sentenció.

Previo a la celebración del bautizo de Tessa, Aislinn Derbez reveló que no asistiría al bautizo de su sobrina porque tenía planeado, desde meses atrás, un viaje con su hija Kailani y con Vadhir Derbez.

“Desde hace varios meses teníamos planeado celebrar a Vadhir (por su cumpleaños), vamos a hacer un viaje para ver ballenas y justo coincidió que la familia de José Eduardo solo podía ese día, entonces se nos empalmó”, ventiló a Fernando García el 13 de febrero.