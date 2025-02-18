José Eduardo Derbez

Alessandra Rosaldo reacciona así a las fotos del bautizo de su nieta Tessa, hija de José Eduardo Derbez

La cantante de fue una de las grandes ausentes al bautizo de la pequeña, quien también es nieta de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Al interior de la fiesta de bautizo de la nieta de Victoria Ruffo: ¿se aparecieron los Derbez?

Alessandra Rosaldo reaccionó a las fotografías del bautizo de su nieta Tessa, hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, luego de ser una de las grandes ausentes, junto con la familia Derbez, a la importante celebración.

A través de Instagram, la novia del actor rememoró algunos de los momentos más importantes del bautizo, como el instante en que empezaron a preparar a la bebé en su casa, así como su salida de la iglesia junto a los padrinos y Victoria Ruffo.

PUBLICIDAD

Precisamente fue en estas fotografías que la vocalista de Sentidos Opuestos reaccionó con varios emojis de corazón y caritas con ojos de corazón al bautizo de su nieta.

Más sobre José Eduardo Derbez

José Eduardo Derbez pide a su papá que reaccione así a preguntas sobre la boda falsa con su mamá
1:01

José Eduardo Derbez pide a su papá que reaccione así a preguntas sobre la boda falsa con su mamá

Univision Famosos
¿José Eduardo Derbez estuvo a punto de casarse en Las Vegas? Por esto se habría arrepentido
2 mins

¿José Eduardo Derbez estuvo a punto de casarse en Las Vegas? Por esto se habría arrepentido

Univision Famosos
José Eduardo Derbez y su novia no se casarán, ni siquiera por su hija: las razones
0:59

José Eduardo Derbez y su novia no se casarán, ni siquiera por su hija: las razones

Univision Famosos
¿José Eduardo Derbez está esperando otro bebé con su novia? Mhoni Vidente da detalles
1 mins

¿José Eduardo Derbez está esperando otro bebé con su novia? Mhoni Vidente da detalles

Univision Famosos
Le ponen límite a Victoria Ruffo para ver a su nieta y así reacciona
0:47

Le ponen límite a Victoria Ruffo para ver a su nieta y así reacciona

Univision Famosos
¿Vicky Ruffo no fue al cumpleaños de su nieta?: revelan fotos de la fiesta y detalle llama la atención
1 mins

¿Vicky Ruffo no fue al cumpleaños de su nieta?: revelan fotos de la fiesta y detalle llama la atención

Univision Famosos
Nieta de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez cumple su primer año: no creerás a quién se parece
2 mins

Nieta de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez cumple su primer año: no creerás a quién se parece

Univision Famosos
¿A Victoria Ruffo le gustaría volver a ver a Eugenio Derbez?: ella responde contundente
0:48

¿A Victoria Ruffo le gustaría volver a ver a Eugenio Derbez?: ella responde contundente

Univision Famosos
José Eduardo Derbez desmiente a su padre y aclara quién le compra los costosos lentes que usa
1:02

José Eduardo Derbez desmiente a su padre y aclara quién le compra los costosos lentes que usa

Univision Famosos
Victoria Ruffo aclara si ella le compra los costosos lentes a su hijo José Eduardo Derbez
2 mins

Victoria Ruffo aclara si ella le compra los costosos lentes a su hijo José Eduardo Derbez

Univision Famosos

“Hermosos” expresó este 17 de febrero.

Alessandra Rosaldo reaccionó a las fotos del bautizo de Tessa.
Alessandra Rosaldo reaccionó a las fotos del bautizo de Tessa.
Imagen Paola Dalay / Instagram

La ausencia de los Derbez en el bautizo de Tessa

Aunque la esposa de Eugenio Derbez no hizo más comentarios ni se refirió a su ausencia en el bautizo de Tessa, José Eduardo Derbez reveló a la prensa, durante la reunión, que su familia paterna no lo había podido acompañar “por chamba” y por “un viaje” que ya tenían planeado con antelación. Asimismo, descartó que estuviera peleado con su padre y sus hermanos.

“Los invité y estamos bien, para que no vayan a decir que estamos pelados ni nada, estamos bien, de hecho me estoy mensajeando con ellos", dijo a TVyNovelas el 15 de febrero.

“No pudieron, unos por 'chamba', otros que tenían ya un viaje, etcétera, pero bueno, no pasa nada”, sentenció.

Previo a la celebración del bautizo de Tessa, Aislinn Derbez reveló que no asistiría al bautizo de su sobrina porque tenía planeado, desde meses atrás, un viaje con su hija Kailani y con Vadhir Derbez.

“Desde hace varios meses teníamos planeado celebrar a Vadhir (por su cumpleaños), vamos a hacer un viaje para ver ballenas y justo coincidió que la familia de José Eduardo solo podía ese día, entonces se nos empalmó”, ventiló a Fernando García el 13 de febrero.


Relacionados:
José Eduardo DerbezEugenio DerbezAlessandra RosaldoFamososPremio Lo Nuestro

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD