Alessandra Rosaldo reacciona así a las fotos del bautizo de su nieta Tessa, hija de José Eduardo Derbez
La cantante de fue una de las grandes ausentes al bautizo de la pequeña, quien también es nieta de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo.
Alessandra Rosaldo reaccionó a las fotografías del bautizo de su nieta Tessa, hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, luego de ser una de las grandes ausentes, junto con la familia Derbez, a la importante celebración.
A través de Instagram, la novia del actor rememoró algunos de los momentos más importantes del bautizo, como el instante en que empezaron a preparar a la bebé en su casa, así como su salida de la iglesia junto a los padrinos y Victoria Ruffo.
Precisamente fue en estas fotografías que la vocalista de Sentidos Opuestos reaccionó con varios emojis de corazón y caritas con ojos de corazón al bautizo de su nieta.
“Hermosos” expresó este 17 de febrero.
La ausencia de los Derbez en el bautizo de Tessa
Aunque la esposa de Eugenio Derbez no hizo más comentarios ni se refirió a su ausencia en el bautizo de Tessa, José Eduardo Derbez reveló a la prensa, durante la reunión, que su familia paterna no lo había podido acompañar “por chamba” y por “un viaje” que ya tenían planeado con antelación. Asimismo, descartó que estuviera peleado con su padre y sus hermanos.
“Los invité y estamos bien, para que no vayan a decir que estamos pelados ni nada, estamos bien, de hecho me estoy mensajeando con ellos", dijo a TVyNovelas el 15 de febrero.
“No pudieron, unos por 'chamba', otros que tenían ya un viaje, etcétera, pero bueno, no pasa nada”, sentenció.
Previo a la celebración del bautizo de Tessa, Aislinn Derbez reveló que no asistiría al bautizo de su sobrina porque tenía planeado, desde meses atrás, un viaje con su hija Kailani y con Vadhir Derbez.
“Desde hace varios meses teníamos planeado celebrar a Vadhir (por su cumpleaños), vamos a hacer un viaje para ver ballenas y justo coincidió que la familia de José Eduardo solo podía ese día, entonces se nos empalmó”, ventiló a Fernando García el 13 de febrero.