Andrea Legarreta pide ayuda para actor de Rosa Salvaje en situación de calle: lanza este mensaje
La presentadora de Hoy expresó su tristeza por la situación que vive el actor Alejandro Landero, famoso por su participación en Rosa Salvaje y otras telenovelas. Legarreta envió este llamado.
Andrea Legarreta reaccionó ante la difícil situación del actor Alejandro Landero, conocido por su participación en la telenovela Rosa Salvaje y otras exitosas telenovelas. El galán fue captado viviendo en situación de calle en la Ciudad de México.
Ante este panorama, la conductora envió un mensaje durante la transmisión de Hoy e hizo un llamado para apoyar al actor.
Andrea Legarreta pide ayuda para actor en situación de calle
Legarreta expresó su tristeza por la condición del actor y envió un mensaje a los ejecutivos de la industria.
“Decirle a los productores que le pongan el ojito a Alejandro Landeros, sería maravilloso que lo ayudaran. Vive en situación de calle y es una tristeza terrible, ¿no?”, afirmó la mañana de este 21 de octubre.
Actor de Rosa Salvaje vive dura situación
La situación de Alejandro Landero se dio a conocer a través de un video difundido en la cuenta de X ‘@LaRomaMx’, donde fue captado durmiendo a la intemperie junto a sus mascotas.
De acuerdo con el video, el intérprete está atravesando por momentos complicados que lo orillaron a abandonar su vivienda. Una mujer identificada como Verónica, vecina del actor, indicó que Landero se quedó sin trabajo.
El actor se rehúsa a separarse de sus animales. El mensaje de la vecina señalaba que Landero se encuentra en situación de calle “con sus tres gatitos y su perrito, a los que no quiere dejar”. Actualmente, el actor está buscando albergue por un mes.
Además del llamado de Legarreta, otros compañeros del medio se sumaron a la conversación.
Martha Figueroa compartió que Landero desea regresar a Puerto Vallarta, un lugar donde, según se cree, podría encontrar mejores condiciones. Figueroa indicó que el actor tiene familia y otros recursos allí que podrían beneficiarlo más que permanecer en la capital.
Landero estaría buscando la manera de volver a Vallarta para buscar trabajo, "quizá en la industria hotelera”.
Por su parte, el actor Arath de la Torre llamó a la empatía, reflexionando sobre la vulnerabilidad de las personas ante las adversidades: “Cualquiera, por alguna situación difícil en la familia o de adicciones —no estoy hablando en su caso— puede terminar así. Hay que ser empáticos con estas situaciones”.