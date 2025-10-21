Andrea Legarreta pide ayuda para actor de Rosa Salvaje en situación de calle: lanza este mensaje

Video Actor de Rosa Salvaje vive en situación de calle: lanza mensaje de auxilio

Andrea Legarreta reaccionó ante la difícil situación del actor Alejandro Landero, conocido por su participación en la telenovela Rosa Salvaje y otras exitosas telenovelas. El galán fue captado viviendo en situación de calle en la Ciudad de México.

Ante este panorama, la conductora envió un mensaje durante la transmisión de Hoy e hizo un llamado para apoyar al actor.

Andrea Legarreta pide ayuda para actor en situación de calle

Legarreta expresó su tristeza por la condición del actor y envió un mensaje a los ejecutivos de la industria.

“Decirle a los productores que le pongan el ojito a Alejandro Landeros, sería maravilloso que lo ayudaran. Vive en situación de calle y es una tristeza terrible, ¿no?”, afirmó la mañana de este 21 de octubre.

Actor de Rosa Salvaje vive dura situación

La situación de Alejandro Landero se dio a conocer a través de un video difundido en la cuenta de X ‘@LaRomaMx’, donde fue captado durmiendo a la intemperie junto a sus mascotas.

De acuerdo con el video, el intérprete está atravesando por momentos complicados que lo orillaron a abandonar su vivienda. Una mujer identificada como Verónica, vecina del actor, indicó que Landero se quedó sin trabajo.

El actor se rehúsa a separarse de sus animales. El mensaje de la vecina señalaba que Landero se encuentra en situación de calle “con sus tres gatitos y su perrito, a los que no quiere dejar”. Actualmente, el actor está buscando albergue por un mes.

El actor Alejandro Landero se encuentra en situación de calle. Imagen LaRomaMex / X



Además del llamado de Legarreta, otros compañeros del medio se sumaron a la conversación.

Martha Figueroa compartió que Landero desea regresar a Puerto Vallarta, un lugar donde, según se cree, podría encontrar mejores condiciones. Figueroa indicó que el actor tiene familia y otros recursos allí que podrían beneficiarlo más que permanecer en la capital.

Landero estaría buscando la manera de volver a Vallarta para buscar trabajo, "quizá en la industria hotelera”.

