Famosos

Andrea Legarreta pide ayuda para actor de Rosa Salvaje en situación de calle: lanza este mensaje

La presentadora de Hoy expresó su tristeza por la situación que vive el actor Alejandro Landero, famoso por su participación en Rosa Salvaje y otras telenovelas. Legarreta envió este llamado.

Univision picture
Por:Univision
Video Actor de Rosa Salvaje vive en situación de calle: lanza mensaje de auxilio

Andrea Legarreta reaccionó ante la difícil situación del actor Alejandro Landero, conocido por su participación en la telenovela Rosa Salvaje y otras exitosas telenovelas. El galán fue captado viviendo en situación de calle en la Ciudad de México.

Ante este panorama, la conductora envió un mensaje durante la transmisión de Hoy e hizo un llamado para apoyar al actor.

Andrea Legarreta pide ayuda para actor en situación de calle

Legarreta expresó su tristeza por la condición del actor y envió un mensaje a los ejecutivos de la industria.

“Decirle a los productores que le pongan el ojito a Alejandro Landeros, sería maravilloso que lo ayudaran. Vive en situación de calle y es una tristeza terrible, ¿no?”, afirmó la mañana de este 21 de octubre.

Actor de Rosa Salvaje vive dura situación

La situación de Alejandro Landero se dio a conocer a través de un video difundido en la cuenta de X ‘@LaRomaMx’, donde fue captado durmiendo a la intemperie junto a sus mascotas.

De acuerdo con el video, el intérprete está atravesando por momentos complicados que lo orillaron a abandonar su vivienda. Una mujer identificada como Verónica, vecina del actor, indicó que Landero se quedó sin trabajo.

El actor se rehúsa a separarse de sus animales. El mensaje de la vecina señalaba que Landero se encuentra en situación de calle “con sus tres gatitos y su perrito, a los que no quiere dejar”. Actualmente, el actor está buscando albergue por un mes.

El actor Alejandro Landero se encuentra en situación de calle.
El actor Alejandro Landero se encuentra en situación de calle.
Imagen LaRomaMex / X


Además del llamado de Legarreta, otros compañeros del medio se sumaron a la conversación.

Martha Figueroa compartió que Landero desea regresar a Puerto Vallarta, un lugar donde, según se cree, podría encontrar mejores condiciones. Figueroa indicó que el actor tiene familia y otros recursos allí que podrían beneficiarlo más que permanecer en la capital.

Landero estaría buscando la manera de volver a Vallarta para buscar trabajo, "quizá en la industria hotelera”.

Por su parte, el actor Arath de la Torre llamó a la empatía, reflexionando sobre la vulnerabilidad de las personas ante las adversidades: “Cualquiera, por alguna situación difícil en la familia o de adicciones —no estoy hablando en su caso— puede terminar así. Hay que ser empáticos con estas situaciones”.

