Actor de Rosa Salvaje vive en situación de calle: se niega a abandonar a sus mascotas

Video ¿Quién es ‘La Diva Indigente’? Las supuestas teorías sobre su identidad

Alejandro Landero vive en situación de calle. El actor de Rosa Salvaje fue captado durmiendo a la intemperie junto a sus mascotas en la Ciudad de México.

De acuerdo con un video difundido en la cuenta de X ‘@LaRomaMx’, el intérprete estaría atravesando por momentos complicados que lo habrían orillado a abandonar su vivienda junto a sus tres gatos y su perro.

PUBLICIDAD

“El vecino actor Alejandro Landero se quedó sin trabajo y se encuentra en situación de calle con sus tres gatitos y su perrito, a los que no quiere dejar. Busca albergue por un mes”, se escucha decir a una mujer de nombre Verónica, que sería vecina del actor.

El actor Alejandro Landero se encuentra en situación de calle. Imagen LaRomaMex / X

Alejandro Landero rompe el silencio

Aunque se desconocen detalles sobre la situación que atraviesa Alejandro Landero, en otro video difundido en X, el actor de Pasión y Poder rompió el silencio y habló de la condición que padece. Asimismo, agradeció el apoyo que ha recibido en las últimas horas.

“Mi nombre es Alejandro Landero. Estoy ahorita pasando una situación difícil, una prueba dura, pero Dios siempre te muestra los caminos y te pone a las personas correctas en tu vida, y hoy es muestra de ello. Él sabe por qué hace las cosas y para qué las hace, siempre he confiado en que los mensajes que él nos envía, a veces los silencios son mensajes y a veces los regalos así son, de repente abundantemente y no puede uno dar crédito a toda esta maravilla”, expresó el 19 de octubre por la noche.

“Quiero agradecerle a cada uno que me están ayudando a su manera para que yo pueda seguir mi camino rumbo a Puerto Vallarta. Yo lo que quiero hacer allá es, de alguna manera, un trabajo de concienciación acerca de lo que son las capacidades físicas, visibles y no visibles (…) como en mi caso que soy autista y con TDA (trastorno déficit de atención)”, agregó.

Alejandro Landero espera “no pasar muchos días” en situación de calle, ya que su mayor deseo es trasladarse a Puerto Vallarta, Jalisco.

PUBLICIDAD

¿Quién es Alejandro Landero?