Alejandra Guzmán Alejandra Guzmán revela qué enfermedad padece: tuvieron que reconstruir su columna La cantante rompió el silencio sobre la enfermedad que le fue diagnosticada en 2025 y que la llevó a hacer una pausa en su carrera. Alejandra Guzmán lleva siete meses de cirugía en cirugía.



Video Alejandra Guzmán se operó de emergencia porque le "dio lata" la "colita": revela su papá

Alejandra Guzmán rompió el silencio sobre la enfermedad que padece y le fue diagnosticada en 2025, motivo por el cual tuvo que hacer una pausa en su carrera para entrar a cirugía de manera urgente.

De acuerdo con la cantante, fue una “osteoporosis” severa la que puso en riesgo su movilidad, por lo que los médicos tuvieron que reconstruir por completo su columna.

“Joel Sánchez, el doctor que me curó, me rehizo la columna vertebral, nuevas cervicales, nuevas lumbares, nuevos sacros… estaba llena de osteoporosis… Tengo algo de cemento de algún muerto”, declaró en ‘Ventaneado’ este 22 de enero.

La hija de Silvia Pinal aseguró que desde su retiro, lleva varios meses entre cirugía y cirugía. La última operación sucedió el 18 de diciembre de 2025.

“Estoy derechita, ya comenzamos con mis terapias (…) Llevo siete meses de estarme operando, la última fue el 18 de diciembre, pero ya terminamos con eso. Ahora empecé terapias y empiezo a hacer barra de piso, que el ballet, siempre, ha sido mi disciplina. En mayo empiezo ya lo fuerte”, declaró.

Alejandra Guzmán compartió que por años tribuyó sus problemas de salud a los polímeros que le fueron inyectados en 2009. Sin embargo, el diagnóstico de “osteoporosis” cambió el panorama.

“13 años estuve sufriendo por los polímeros y pensaba que era eso, pero no. Tenía una hernia que me apretaba toda la médula, todas las extremidades, por eso me caía, por eso tenía mucha falta de equilibrio”, explicó.

Recibió “injerto” de hueso

Alejandra Guzmán detalló que para la reconstrucción de su columna, los médicos tuvieron que colocarle un “injerto” de hueso.

“Fue (injerto de) hueso con yeso en el sacro, porque lo tenía totalmente agujereado. Tenía una hernia en mis cervicales, la cual me tuvieron que quitar… Yo veo videos y sí se ve que parezco tortuguita, no tengo cuello y ahora ya tengo”, dijo.

La cantante habría dado pistas sobre su tratamiento. Imagen Alejandra Guzmán / Instagram

Tratamiento contra el cáncer podría haber sido la causa de su osteoporosis

Por último, Alejandra Guzmán señaló que fueron algunos de los tratamientos médicos que recibió para el cáncer lo que posiblemente le pudo causar cáncer.