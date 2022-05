Alejandra Guzmán está enojada con su cuñada por los audios filtrados donde despotrica de su familia

" A mí nadie me corrió, yo me fui por mi propio pie, porque creí correcto, propiamente adecuado. Puedo decir que después de lo que salió me daba vergüenza ver a mi marido porque son cosas que uno habla cuando está enojado con su mejor amiga y que a cualquiera le puede pasar, pero pues sí estuvo gacho y yo solita me fui, nadie me corrió", aclaró en la conversación que tuvo con Maxine Woodside y Ana María Alvarado para el programa de radio 'Todo para la mujer'.