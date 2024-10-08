Alejandra Guzmán

“Que se revise”: Sylvia Pasquel reacciona a la polémica caída de su hermana Alejandra Guzmán

La actriz rompió el silencio sobre el incidente que sufrió la rockera en el aeropuerto de la Ciudad de México luego de disfrutar unas vacaciones con Silvia Pinal en la playa.

Video Así fue la tremenda caída de ‘Ale’ Guzmán en el aeropuerto que desata especulaciones sobre su estado

Sylvia Pasquel reaccionó a la polémica caída de su hermana Alejandra Guzmán en el aeropuerto de la Ciudad de México tras regresar de unas vacaciones con Silvia Pinal.

La rockera regresaba de Huatulco, Oaxaca, México, cuando, al tratar de esquivar a la prensa cayó al suelo, lo que desató especulaciones sobre su estado.

“Yo no les voy a decir nada. Evidentemente, pues es necesario que acuda a ver un doctor, por si no se lastimó sus rodillas o su cadera. Eso es lo importante, que se debe de estar yendo el día de hoy al doctor”, declaró a ‘Venga la Alegría’ el 8 de octubre.

Aunque la actriz lamentó la situación por la que atravesó la intérprete de ‘Mi peor error’ a su llegada a la Ciudad de México, aseguró que su familia estaría al pendiente de su salud para descartar que se haya lastimado la cadera.

“La verdad, pues estoy alejada de todas esas situaciones. Que sí vamos a tomar atención en que se revise de sus rodillas o de su cadera, porque si fue una caída”, agregó.

Sin embargo, al ser cuestionada sobre una presunta recaída de Alejandra Guzmán en el alcohol, la artista de 74 años comentó: “No les puedo decir nada ahí y por el otro lado tampoco lo diría, porque como les repito siempre, conmigo explota la bomba”.

“Es difícil hablar de esas cosas, al final me reservo mi opinión de lo que pasó, de lo que vi, de lo que se dice, se comenta, se rumora. Y nada más decirles a ustedes que muchas gracias por preocuparse”, agregó la abuela de Michelle Salas.

“Somos una familia, pero lo que pasa adentro no tenemos por qué estarlo compartiendo. Si yo supiera, tampoco andaría de chismosa. Entonces vayan y pregúntenle, ella es la mejor, la que puede contestarles de la mejor manera, y la más veraz”, subrayó la hija mayor de Silvia Pinal ante la insistencia de los reporteros.

Por último y sin entrar en polémica, Sylvia Pasquel atribuyó la aparatosa caída de Alejandra Guzmán a su calzado.

“Más los zapatos, ¡carísimos! Es que luego se ponen unas plataformas que con tantito que encuentren una piedrita van al suelo. Pues se ve lo que le pasó a Belinda, y lo que le ha pasado a Alejandra también por usar esos zapatotes”, sentenció.

Video Critican a Alejandra Guzmán por exponer a Silvia Pinal haciendo seña obscena
