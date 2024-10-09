Alejandra Guzmán reacciona a su aparatosa caída y manda mensaje a los ‘culpables’

Video Así fue la tremenda caída de ‘Ale’ Guzmán en el aeropuerto que desata especulaciones sobre su estado

Alejandra Guzmán por fin se pronunció sobre la aparatosa caída que sufrió en el aeropuerto de la Ciudad de México a su regreso de Huatulco, Oaxaca, México, el domingo 6 de octubre.

A través de un video compartido en sus historias de Instagram, la rockera agradeció las muestras de cariño y de preocupación que ha recibido tras su polémico tropiezo, ya que se ha especulado, podría tener repercusiones en su cadera.

“¡Hola!, ¿qué tal, amigos? A todos los que se han preocupado por mí, gracias, los quiero mucho. Estoy bien”, reveló este miércoles 9 de octubre.

¿Por qué se cayó Alejandra Guzmán? Ella lo revela

Sin dar detalles sobre lo ocurrido en el aeropuerto, cuando intentaba esquivar a la prensa, Alejandra Guzmán mandó un peculiar mensaje a los presuntos responsables de su caída.

“Y también (les mando) un saludo a los que me metieron el pie, les mando un beso, y los espero en Brilla Tour, que está buenísimo”, agregó.

Así reapareció Alejandra Guzmán tras su aparatosa caída. Imagen Alejandra Guzmán / Instagram



Por último, la intérprete de ‘Eternamente bella’ confesó que está lista para regresar a los escenarios, dejando entrever que se encuentra bien físicamente.

“Tenemos una gran producción, todo nuevo y la verdad he tenido muy buenos comentarios. Los quiero, los amo y ¡qué viva el rock!”, sentenció.

Sylvia Pasquel preocupada por la salud de su hermana

Previo al mensaje de Alejandra Guzmán, su hermana Sylvia Pasquel externó su preocupación por la salud de la rockera. Incluso, aseguró que la animaría a visitar al médico.

“Yo no les voy a decir nada. Evidentemente, pues es necesario que acuda a ver un doctor, por si no se lastimó sus rodillas o su cadera. Eso es lo importante, que se debe de estar yendo el día de hoy al doctor”, declaró a ‘Venga la Alegría’ el 8 de octubre.

“Vamos a tomar atención en que se revise de sus rodillas o de su cadera, porque sí fue una caída”, añadió.

Sin embargo, minutos después, Sylvia Pasquel atribuyó la caída de su hermana a su calzado.