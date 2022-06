Alejandra Espinoza tenía un plan B por si Matteo no se adaptaba a vivir en México: lo reveló

Con Corazón Guerrero, Alejandra Espinoza pudo cumplir uno de sus sueños de la infancia: convertirse en protagonista de melodramas.

Lo cierto es que esto no hubiera sido posible sin el apoyo de su familia, pues, junto con su esposo, Aníbal Marrero, y su hijo, Matteo, tuvo que dejar Estados Unidos para vivir en la Ciudad de México por un año.

La ex reina de belleza ha comentado que todos se sienten muy a gusto en su país natal, pero en un inicio, su pareja y ella temían que el pequeño de 7 años no se adaptara del todo a un nuevo ambiente. Incluso, tenían un “plan B” en caso de que eso sucediera.





Alejandra Espinoza reveló cuál iba a ser su “plan b” si su hijo Matteo no se sentía a gusto en México

En entrevista exclusiva con la revista ‘People en Español’, la también conductora comentó que, aunque las jornadas de grabación son muy largas, desde que aceptó el rol estaba consciente de lo que este implicaba:

“Sabíamos que iba a ser de lunes a viernes, que sabía a la hora que me iba pero no a la hora que regresaba, y así ha sido, por lo que no ha sido ninguna sorpresa”.



Para su fortuna, en casa cuenta con un esposo que se hace cargo de Matteo mientras ella trabaja. Incluso, bromeó con que Aníbal cuida “mejor” de su hijo que ella.

En la conversación, recordó que, en conjunto con su pareja, tenía un “plan b” por si el pequeño no se adaptaba a la vida en México:

“Si al niño no le gustaba, era: mi esposo y mi niño se iban para Los Ángeles y yo me quedaba acá y nos veíamos de repente algún que otro fin de semana porque para nosotros lo más importante siempre es que el niño esté tranquilo”.



Sin embargo, no hubo necesidad de poner en marcha esa idea, pues “Matteo está muy bien, está muy cómodo, está muy a gusto".

Ahora, Alejandra Espinoza y su familia tienen planes a futuro en México

En la misma conversación, la protagonista de Corazón Guerrero recordó que llegó a su país de origen “con mucho susto”, pues había escuchado comentarios negativos sobre el mismo, pero su estancia ahí los desmintió:

“México es hermoso, la gente es espectacular, la gente es bien amable, es bien atenta. Es una chulada de verdad".