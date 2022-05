"Veníamos temerosos": Alejandra Espinoza habla de cómo es su vida familiar y de trabajo en México

Hace aproximadamente cinco meses que la vida de Alejandra Espinoza dio un giro radical al mudarse a la Ciudad de México para grabar la telenovela 'Corazón Guerrero'. La presentadora abrió su corazón para hablar sobre todos los retos en su vida personal y profesional que le ha tocado enfrentar por cumplir su sueño de ser actriz.

En entrevista con Despierta América, la ahora actriz conversó sobre qué fue lo que pensó cuando supo que tendría que viajar a la Ciudad de México y reveló haber sentido miedo de mudarse debido a las referencias e impresiones que otras personas le daban de la capital debido a diversas situaciones como la inseguridad y violencia:

“Cuando nos íbamos a mudar para México nos asustaron un poquito… Veníamos temerosos, pero la verdad es que para nada, nos la hemos pasado muy bien. Hemos disfrutado muchísimo”, compartió.



La historia de 'Corazón Guerrero' se desarrolla en un lugar conocido como Xochimilco, famoso por sus canales y coloridas trajineras, así como la venta de flores y plantas, un lugar que ha enamorado a la presentadora que no solo disfruta para trabajar, sino también para pasear con su familia.

“Es muy bonito, muy colorido, lleno de flores, lleno de gente, de ambiente. Voy a Xochimilco, trabajo en Xochimilco varios días a la semana y a veces los fines de semana voy en familia. Me gusta mucho”, confesó.

Alejandra Espinoza se sincera sobre el tiempo que pasa con su hijo Matteo



La también modelo abrió su corazón para hablar sobre lo difícil y “diferente” que ha sido la nueva etapa que ahora vive como mamá, pues ha tenido que pasar menos tiempo al lado de su hijo Matteo debido a las horas de grabación que pasa en el set del melodrama.

“Muchísimo más complicado. Antes pasaba mucho más tiempo con el niño, hoy no tanto, pero siempre en los momentos que estoy con él trato de que sean momentos de calidad”, expresó.

La presentadora compartió que, aunque ahora está un poco más alejada de su hijo, espera que él pueda entender el sacrificio que está haciendo por lograr uno de sus más grandes sueños, y que esto lo ayude en un futuro a tomar grandes decisiones sobre sus anhelos y objetivos.

“El hecho de que él vea que estoy aquí luchando por mis sueños, tratando de lograr mis metas, a lo mejor no me lo expresa, pero va a llegar un momento en que eso va a estar en su cabeza y cuando él tenga que tomar decisiones de si continuar con un sueño o no, él lo va a hacer. Estoy segura de que lo va a hacer”, señaló la mexicana.

A pesar del éxito que ha conseguido como actriz por 'Corazón Guerrero', Alejandra Espinoza confesó haberse sentido culpable de no estar presente todo el tiempo en la vida de su hijo, y habló sobre aquellas mujeres que tienen que abandonar sus sueños por dedicarse por completo a la maternidad.

“He sentido culpabilidad de repente de tener que irme a trabajar, pero he tratado de no juzgarme porque es injusto, que hay muchas mamás allá afuera que dejan sus sueños por dedicarse al cien por ciento a ser mamás”, finalizó.

El sueño hecho realidad de Alejandra Espinoza en Corazón Guerrero

La presentadora y modelo finalmente está viendo realizado su sueño de ser actriz y estar en un melodrama, pero no solo eso, sino que es la protagonista del mismo, lo que tiene mucho más feliz y emocionada a Alejandra Espinoza, pues significa un reto doble en su carrera.

En 'Corazón Guerrero', la mexicana interpreta a Mariluz García, una joven decidida e independiente que, con optimismo y valentía, lucha en contra de las adversidades en su vida, un personaje con el que se identifica la presentadora.

En este melodrama comparte créditos con Gonzalo García Vivanco, así como con grandes artistas como Ana Martín, Altair Jarabo, Natalia Esperón, Gabriela Spanic, Sabine Moussier y más.

A través de las redes sociales, Alejandra Espinoza muestra su nueva faceta profesional con fotografías en las que la vemos en el set de la telenovela, así como su día a día en la Ciudad de México al lado de su hijo Matteo.