Actriz de ‘Soñadoras’ acusa a Erika Buenfil y Laura Flores de hacerle “bullying”: pide ayuda

Video Ex de Lucero estaría estrenando novia ligada al pasado de Erika Buenfil

Alejandra Ávalos, famosa actriz recordada por sus papeles en telenovelas como ‘Soñadoras’, acusó a Erika Buenfil y a Laura Flores de supuesto “bullying” en su contra.

La también cantante compartió recientemente un episodio en el que presuntamente sus colegas la agredieron verbalmente.

Alejandra Ávalos acusa “insultos” de Erika Buenfil y Laura Flores

Alejandra Ávalos aseveró que las artistas la habrían ofendido cuando recién comenzaba su carrera en la música, en 1993.

En entrevista con ‘Venga la alegría’, transmitida este 29 de octubre, la estrella narró cómo las intérpretes la atacaron durante una presentación que brindaba en un centro nocturno.

“Llegaron mis compañeras Erika Buenfil y Laura Flores y se sentaron con dos galanes, justo pegadas al escenario, y comenzaron durante todo el espectáculo a gritarme cosas feas”, explicó.

“Decidí presentarlas y decirle al público, ‘están aquí mis dos compañeras’, y de repente seguían con los insultos y con las frases feas, ¡vaya!, un bullying profesional importante”, agregó.

La cantautora confesó que, aunque posteriormente coincidió con ellas en proyectos laborales, no les reclamó por los alegados ataques.

“Me las encontré después muchas veces en la vida, en otras cosas, situaciones, y yo siempre fue muy de olvidarme, de dejar pasar y de ya”, expuso.

Sin embargo, ahora a ella le gustaría aclarar lo ocurrido en aquel ‘show’, por lo que “quisiera encontrar a las parejas que fueron con ellas”.

“Si ustedes fueron con estas dos mujeres, su testimonio es muy importante, primero, para que ustedes corroboren que haya sido real, y, en segundo lugar, para saber ver cómo estaban”, indicó.

Alejandra Ávalos se lanza contra Erika Buenfil

La misma emisión mexicana cuestionó a Erika Buenfil acerca de las imputaciones de Alejandra Ávalos sobre las supuestas ofensas que le hizo.

“Era imposible que yo dijera lo que ella dijo, porque si está hablando de aquel tiempo, estábamos preciosas las dos, divinas, como para atrevernos”, sentenció.

Al conocer la negativa de la llamada ‘Reina de TikTok’, la exesposa de Fernando Ciangherotti no se quedó callada: “No acepto que ella tampoco acepte que fue real, verdad”.

Si bien considera que sería “maravilloso” que le ofreciera una disculpa, aseveró que eso no lo hará: “Está en un ego que no le permite pensar en eso siquiera”.