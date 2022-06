Famosas que se dieron el lujo de rechazar a Luis Miguel: una de ellas se arrepintió después

El intérprete de ‘La incondicional’ comenzó su incursión en el mundo de la música desde muy pequeño y con su potente voz enamoró a sus miles de seguidores.

Pero así como Luis Miguel ha tenido una larga lista amorosa que incluye a famosas como Erika Buenfil, Stephanie Salas y Aracely Arámbula, también ha sido rechazado por bellas celebridades y ellas mismas han explicado sus razones.

Yolanda Ventura

La actriz y cantante, de origen español, está actualmente casada con Odiseo Bichir; no obstante, en una entrevista con Aurora Valle el 13 de junio de 2022, admitió que no aceptó una cita con 'LuisMi' (como lo llaman sus fans) tiempo atrás.

“Luis Miguel quiso cenar conmigo y yo le dije que no, vaya, ni un besito le di”, comentó la intérprete de Parchís, quien también expresó sus razones para darle una negativa al ‘Sol de México’.

“Era más chico que yo Luis Miguel, creo que tiene un año o un año y medio más chico que yo y a esa edad se nota mucho esa diferencia (...) entonces a mí me gustaban los de Los Chamos o así, pero no Luis Miguel”, dijo.

Alejandra Ávalos

Con producciones como ‘Siempre te amaré’, ‘Apuesta por un amor’ y ‘Soñadoras’, la productora, actriz y cantante se ha robado el corazón de sus fans y, años antes, el de Luis Miguel.

En una charla con Gustavo Adolfo Infante el 29 de febrero de 2020, la también cantante admitió que rechazó tener una relación amorosa con la estrella de la música, pues prefería su amistad.

“Yo era muy reticente porque yo no quería andar con Luis Miguel, yo quería tenerlo de amigo para toda mi vida, a mí me gustaba él como amigo y yo le gustaba a él como pareja o como romance”, aseveró la famosa de ahora 53 años.

Andrea Legarreta

La presentadora de ‘Hoy’ confesó en una plática con Adela Micha en abril de 2018 que, en varias ocasiones, coincidió con Luis Miguel en eventos públicos, pero fue hasta que se encontraron en un restaurante en Acapulco cuando la invitó a cenar.



Sin embargo, la artista también aseguró que rechazó la propuesta del artista de 52 años porque tenía novio en ese entonces, aunque se arrepintió tiempo después.

"(...) Sí me arrepentí, sí me arrepnetí, con los años sí me arrepentí (...) este novio me puso los cuernos y dije 'ah'".



En la actualidad, Andrea está casada con el cantante Erik Rubín (desde hace más de dos décadas), con quien se convirtió en madre de dos bellas jóvenes.

Carmen Campuzano

A lo largo de su carrera en el entretenimiento, Campuzano ha narrado para sus seguidores algunas de sus vivencias y, según destacó ‘El Universal’ en 2019, no aceptó ser la protagonista de un video musical del intérprete de ‘Culpable o no’.

“El día de la grabación me estuvieron hablando varias veces para que fuera, me decían ‘pero si es con Luis Miguel’, ‘sí, pero yo soy la Luis Miguel de las modelos’, les decía”.



Al respecto, la modelo, de ahora 51 años, también destacó que fueron diversas las ocasiones en las que coincidió con el cantante, pero “entonces no se dio nada porque yo estaba ocupada y él también”.

Patricia Manterola

El 21 de marzo de 2017 en una charla para medios de comunicación, Paty contó una de las vivencias que la llevó a rechazar a Luis Miguel.

“Simplemente nos dimos cuenta de que no éramos pareja de vida”, fue la contundente frase con la que la actriz y presentadora explicó por qué nunca tuvo una relación formal con el cantante nacionalizado mexicano.



Cuéntanos, ¿conocías la historia de estas bellas mujeres que no aceptaron mantener una relación con Luis Miguel? ¿Tú qué habrías hecho en su lugar?