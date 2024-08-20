Aislinn Derbez reaparece emocionada ante la llegada de nuevo bebé: así fue el baby shower de Thiago

Video Aislinn Derbez ventila la promesa que Eugenio le hizo y que afectó la relación con Alessandra

A casi dos meses de su debut como tía con el nacimiento de Tessa, hija de su hermano José Eduardo, Aislinn Derbez está feliz con la llegada de otro bebé a su familia, su sobrino Thiago.

A través de sus historias de Instagram, la actriz compartió imágenes del especial encuentro familiar en el que se celebró el baby shower de su hermana Michelle Aguilera, quien debutará como mamá en las próximas.

“Te amo tanto”, escribió Aislinn Derbez al pie de una de sus fotografías. “Yo más”, respondió su hermana, quien es hija del actor de doblaje Jorge Alberto Aguilera.

Aislinn Derbez le regaló a su hermana sus libros favoritos de crianza. Imagen Aislinn Derbez / Instagram

Aislinn está emocionada por la llegada de su sobrino Thiago

Mich Aguilera también compartió imágenes de la ceremonia espiritual en honor a su bebé. Incluso, dejó al descubierto el obsequio que la actriz le hizo: unos libros de crianza. Además, se dejó ver fundida en un abrazo con ella.

La actriz se convertirá en tía por segunda vez con la llegada de Thiago. Imagen Aislinn Derbez / Instagram



En otra de sus publicaciones, la también actriz de doblaje presumió que Aislinn Derbez fue la encargada de la decoración de la mesa de dulces y el baby shower de Thiago.

“No puedo con cómo te la volaste con mi sueño de mesa de dulces y baby shower”, anotó la futura mamá.

Thiago será el nombre del nuevo integrante de la familia materna de Aislinn Derbez. El bebé, al que cariñosamente llaman ‘alien’, es fruto del matrimonio que Michel Aguilera formó con Sergi Carrasco.

Aislinn Derbez se involucró en el baby shower de su sobrino. Imagen Aislinn Derbez / Instagram