"Muchas risitas": Eiza y otras famosas que apoyaron la nueva relación de Aislinn Derbez

Tras su divorcio con Mauricio Ochmann en 2020, Aislinn Derbez no había dado señales de buscar el amor nuevamente. Fue hasta noviembre de 2021, cuando el conferencista belga Jonathan Kubben compartió una foto junto a la actriz a las faldas de la Torre Eiffel.

En la imagen aparecen besándose y en la publicación se hizo público que estaban enamorados:

“No sabemos si es salido de un cuento de hadas o si estamos en un paréntesis de nuestras vidas. Lo único que sé es que soy inmensamente feliz cuando estamos juntos así. Aunque se caiga el mundo o lluevan problemas, nada importa si estamos juntos disfrutando el ahora. No sé a dónde nos llevará todo esto, pero sé que ya valió la pena“, escribió Jonathan.

Aislinn Derbez manda un mensaje a las personas que se han divorciado

En entrevista con Quién, la actriz admitió que tiene alrededor de nueve meses de relación con Jonathan y que se siente ‘maravillosa’ a su lado. Por esta razón, recientemente la parejita ‘derrochó miel’ en las redes sociales de Aislinn Derbez, quien aprovechó el momento para dar un importante mensaje a las personas que se enfrentan a los estigmas de un divorcio:

“Tengo muchas ganas de vivir muchas aventuras y crecer y disfrutar lo más que pueda con él. De lo que ya no tengo ganas es de venderles la historia falsa del amor perfecto y romántico de Disney que todos en algún momento nos hemos creído y que tanto daño nos hace…”

“Sí se vale volver a enamorarse y abrir el corazón y entrarle al romanticismo… pero ya basta de medir el éxito de una relación por “cuánto dura” y ese tipo de paradigmas sociales sin sentido con los que crecimos”.



Inmediatamente la foto generó miles de reacciones, entre ellas las de varios famosos que aplaudieron su amor. Por ejemplo, Vadhir Derbez comentó "Muchas risitas" y Eiza Gonzalez les escribió "Los adoro, son lo máximo"; mientras que Michelle Renaud, Camila Sodi, Renata Notni y Joy Huerta optaron por llenar de amor la caja de comentarios al poner muchos emoticones de corazones.

Curiosamente, el novio optó por hacer una broma y desconocer a Aislinn. Mira aquí su divertida reacción:

Cargando Video... "¿Que no me conoces?": Aislinn Derbez le reclama a su novio tras negarla después de confirmar su relación

Aislinn Derbez: lo que nadie nos dijo de las relaciones

La hija mayor de Eugenio Derbez usó su canal de YouTube para hablar de las relaciones y todo lo que suele evadirse por culpa del "romanticismo tóxico". En febrero de 2021 explicó que una persona idealiza el amor de pareja al pensar que una vez encontrada 'la media naranja' deben ser felices para siempre, pero en realidad la convivencia provoca problemas que si no se atienden entonces rompen con esa idea del amor eterno.

"Buscamos siempre una pareja con la expectativa de que nos haga felices y también abordamos las nuevas relaciones con esta expectativa de que alguien más se ocupe de lo que yo no me he hecho cargo, pero está fuertísimo".