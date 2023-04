Aislinn Derbez no se queda callada cuando le dicen que se “arregle un poquito la nariz”

Aislinn Derbez es parte de las famosas a las que no les interesa la cirugía plástica. En su caso, en más de una ocasión, se le ha sugerido pasar por el bisturí para cambiar el aspecto de su nariz, pero ella tiene una razón para no hacerlo.

Aislinn Derbez responde a quienes le sugieren “arreglarse la nariz”

El pasado 22 de abril, la actriz de ‘Ellas son la alegría del hogar’ (que puedes ver en ViX) viajó a Madrid para asistir a los Premios Platino 2023. En la gala, deslumbró con un look de dos piezas: un vestido transparente con aplicaciones brillantes, al que le sumó una capa rosada, con la que desfiló por la alfombra roja.



En redes sociales, la hija de Eugenio Derbez Gabriela Michel presumió su estilo con una serie de publicaciones con retratos de diferentes ángulos. Si bien, múltiples celebridades y fans elogiaron su belleza y elección de vestuario, también hubo uno que otro comentario negativo.

“Eres increíblemente hermosa (y tienes un) cuerpazo, si te arreglaras un poquito la nariz, uff”, escribió un internauta, dejando ver que de esa manera, se vería mejor.



Aislinn Derbez no dudó en externarle que, por el contrario, ella no le encuentra defecto alguno a su nariz:

“¿Y perder uno de los rasgos que me hacen diferente? Jamás, me gusta demasiado ser así”, respondió al comentario.



Junto a sus palabras, añadió un emoji de un beso, mostrando, también, que no le molestaron estas palabras.

Aislinn Derbez ha defendido su estilo natural

Lo cierto es que esta no es la única vez que Aislinn Derbez se defiende de las críticas por su nariz. En el 2017, durante una transmisión en vivo, le pidió de broma a su maquillista “rebajar” el tamaño de esta parte de su rostro, tras lo cual le afirmó a sus seguidores que no tenía la mínima intención de cambiar sus facciones.

“No me voy a operar la nariz, ¡no insistan! Todos esos paleros que me dicen, 'Ay opérate la nariz, te verías mejor'. Les digo: ‘No, fíjense que no me la voy a operar, no insistan’”.



La estrella de 37 años también ha usado sus plataformas digitales para invitar a reflexionar sobre lo engañosas que pueden ser las redes sociales. En diciembre del 2021, por ejemplo, escribió en su perfil de Instagram:

“Cuando entro en la redes en estas fechas realmente me quedo pensando cómo la perfección que se muestra aquí en estos días es demasiado alejada de la realidad y hace que las expectativas a veces nos rompan el corazón. Recuerda que todo lo que ves aquí no es la realidad”.

