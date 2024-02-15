Aislinn Derbez revela por qué sigue soltera tras rumores de reconciliación con Mauricio Ochmann
La actriz destapó qué logró hacer desde que está soltera y lanzó una inesperada pregunta.
Desde hace unas semanas, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann viven en Madrid, España, por motivos de trabajo, hecho que de inmediato desató los rumores de una posible reconciliación.
Sin embargo, la expareja negó cualquier posibilidad de una segunda oportunidad y ahora la actriz destapó el fuerte motivo por el que hasta el momento sigue soltera.
Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la estrella de cine y televisión hizo una inesperada declaración por el Día del Amor y la Amistad.
Aislinn Derbez confiesa por qué está soltera
La actriz relató que desde su adolescencia sufría con la simple idea de estar soltera, pero que hace dos años tras su fallido noviazgo con un fotógrafo belga y su divorcio de Mauricio Ochmann se hizo la promesa de no tener pareja por un par de años.
“Me acuerdo que desde adolescente llevaba toda mi vida en relaciones de pareja, me daba ansiedad estar soltera. Hace 2 años decidí darme mínimo un año de soltería como regalo y experimento. Me prometí que, incluso aunque llegara el hombre “de mis sueños”, le iba a decir que ni modo, que me esperara un año”, indicó.
Aislinn Derbez detalló que ese “experimento” fue la mejor decisión que ha tomado, pues no sólo pudo disfrutar de su tiempo sola, sino que le ayudó a crecer como persona, mamá y profesional.
“ Me ha gustado tanto que ya van 2 años de soltería y contando. Sin duda han sido los mejores años que he vivido hasta ahora: me atreví a regalarme aventuras y experiencias que antes no me permitía, he disfrutado aún más mi maternidad, he cumplido sueños laborales que me parecían imposibles, he cultivado más que nunca a los amigos y familia que amo y que antes no veía tanto por darle ese tiempo a una pareja”, precisó.
Aislinn Derbez revela la condición que pondrá cuando tenga novio
En la misma publicación, Aislinn Derbez se mostró abierta al amor e, incluso, reveló que existe una condición para cuando deje la soltería.
Y es que la hermana de José Eduardo Derbez desea sentirse igual el día que encuentre una nueva pareja.
“Gracias a este tiempo conmigo descubrí que si vuelvo a estar en pareja es importante que se sienta igual de expansivo, libre, nutritivo, y divertido que esta soltería y sin volver a descuidar esas áreas tan importantes de mi vida”, sentenció.
Horas antes de lanzar dicha declaración, la actriz sorprendió a sus seguidores al lanzar una inesperada pregunta, pues cuestionó: “¿Quieres ser mi San Valentín?”.
Algunos usuarios señalaron que podría tratarse de una indirecta para un posible nuevo amor, pero hasta el momento Aislinn Derbez no se ha pronunciado al respecto.