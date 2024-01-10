Mauricio Ochmann no planea reconciliarse con Aislinn Derbez y esto responde ella

Video ¿Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se reconciliarán? La actriz responde si se darán otra oportunidad

Los rumores sobre una presunta reconciliación entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez crecieron en noviembre pasado, cuando el actor confirmó su separación de Paulina Burrola.

Varios medios de comunicación han cuestionado al galán de cine y televisión sobre la posibilidad de una segunda oportunidad con la mamá de su hija Kailani y este 8 de enero destapó si es verdad que podrían retomar su relación.

En entrevista con Venga la Alegría, Mauricio Ochmann dejó claro que no hay “nada qué reconciliar”, por lo que no volverán a ser pareja.

“Estoy disfrutando mucho a mis hijas, disfrutando mucho el trabajo y disfrutándome mucho a mí, así que no tiene por qué haber una reconciliación porque no hay nada qué reconciliar. Estamos muy bien, estamos muy contentos, somos una familia muy bonita, muy unida y todo muy bien", expresó.

Tras las declaraciones de su exesposo, Aislinn Derbez fue cuestionada al respecto.

¿Qué dijo Aislinn Derbez sobre una reconciliación con Mauricio Ochmann?

Minutos antes de abordar un avión en la Ciudad de México, Aislinn Derbez encaró a varios reporteros de medios, como De Primera Mano, a los que les hizo una contundente declaración.

La hermana de José Eduardo Derbez señaló que entre Mauricio Ochmann y ella solo existe una gran amistad.

“ Somos buenos amigos, no esperen regresos”, sentenció el 7 de enero la actriz, a quien también le preguntaron sobre la posibilidad de un nuevo amor.

“¿Enamorada este año tal vez?”, refirió un reportero, a lo que Aislinn Derbez entre risas respondió: “No, fíjate que no (estoy enamorada), todavía no. Esperemos que llegue alguien”.

Desde su divorcio con Mauricio Ochmann en 2020 tras cuatro años de matrimonio, Aislinn Derbez siempre ha destacado el gran cariño que siente por su exmarido, afirmando que son y siempre serán una familia.