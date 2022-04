¿Aislinn Derbez se casa? La actriz impactó con un anuncio de boda, pero no con Jonathan Kubben

El 1 de diciembre de 2021, Aislinn Derbez y Jonathan Kubben encantaron a miles cuando hicieron público su noviazgo con románticas publicaciones en Instagram. En estos posts, ambos dejaron en claro que estaban muy felices juntos y se iban a enfocar en disfrutar su presente como pareja.

Tras este anuncio, Aislinn y Jonathan han mantenido su relación en un bajo perfil. De los pocos momentos románticos que han compartido en redes sociales destaca la felicitación que le dedicó el fotógrafo a la actriz en su cumpleaños 36, el pasado 18 de marzo de 2022.

Todo esto ha provocado que varios fans de Aislinn presientan que ya no son pareja. Derbez no ha comentado nada sobre su relación con Kubben, pero lo que sí hizo fue anunciar su boda con otro famoso.

Aislinn Derbez bromeó sobre su boda



A finales de abril de 2022, la hija mayor de Eugenio Derbez acompañó al actor al evento del lanzamiento de la cuarta temporada de ‘LOL: Last One Laughing México’, programa de comedia conducido por Eugenio.

Detrás de cámaras, Aislinn se encontró con uno de los comediantes que forman parte de esta nueva temporada: Alex Montiel, mejor conocido como Escorpión Dorado.

Distinguido por su humor, el también YouTuber se aventuró a bromear sobre la boda que celebrará con Aislinn.

“Quiero aprovechar esta ocasión para anunciar nuestra boda próximamente”



La actriz no dudó en sumarse a la broma y además de abrazar tiernamente a Montiel, agregó que existe mucha emoción por este acontecimiento.

“Nos vamos a casar, estamos muy emocionados”.



En realidad, toda esta broma de la boda de Aislinn Derbez y el Escorpión Dorado fue para anunciar el estreno de la cuarta temporada de ‘LOL: Last One Laughing México’.

“Estamos muy enamorados y vamos a casarnos este próximo 6 de mayo, a través de Prime Video”

Eugenio se sumó a la broma de su hija y el comediante, quienes incluso hablaron sobre el regalo de bodas que le hizo el Escorpión a Aislinn: un detalle en el pecho que la actriz catalogó con humor como “lo más romántico que han hecho por ella”.



Mira el video completo en la siguiente publicación:

Además de este video, los famosos posaron para una foto en donde la comedia volvió a ser cómplice, tanto por parte del Escorpión Dorado, como por Aislinn.

Alex escribió en el pie de foto “Cuando estás bien p*nche contentote con tu morra y llega el p*nche suegro de metiche”, mientras que Aislinn escribió en los comentarios el siguiente mensaje:

“Awww. Dice @ederbez que qué bendición que ya encontré alguien que me apapache, me cuide y me respete…”

Alex no dudó en contestar el comentario de Aislinn y con humor dejó en claro que el respeto y apapachos de una pareja es lo mínimo que se merece.



Con estos momentos, Aislinn Derbez demostró que el sentido del humor y gusto por los bromas no es exclusivo de su padre, sino que ella también es buena en la comedia espontánea.