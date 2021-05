Alessandra Rosaldo aplaude que Aislinn Derbez no le suplicó a Mauricio Ochmann para que se quedara

"Te vi desgarrada", se le escucha decir a Alessandra Rosaldo en la nueva temporada de ‘De viaje con los Derbez’, al intentar reconfortar a Aislinn Derbez mientras hablan de cómo vivió el proceso de separación con Mauricio Ochmann. La vocalista de Sentidos Opuestos agregó: "Estuvimos muy preocupados por ti, pero también vi que no te aferraste a no perderle. No te agarraste de él. No le suplicaste. O sea, respetaste que no quería estar más y lo viviste", expresó la cantante.