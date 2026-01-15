Mauricio Ochmann Mauricio Ochmann revela cómo explicó a su hija Kailani la muerte de su abuela, mamá de Aislinn Derbez El actor compartió cuál es su visión de la muerte, la cual trata de enseñarle a su retoño. Él ha estado para ella en medio del duelo que atraviesa.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Video Eugenio Derbez reacciona a muerte de la mamá de Aislinn Derbez: “Estamos consternados”

Mauricio Ochmann reveló la manera en la que abordó el tema de la muerte de su abuelita, Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez.

Fue el pasado 24 de noviembre cuando la actriz de doblaje falleció debido a un “infarto”, según informó la propia hija de Eugenio Derbez.

PUBLICIDAD

Mauricio Ochmann habla del duelo de Kailani

A casi dos meses desde el fallecimiento de Gabriela Michel, Mauricio Ochmann compartió cómo es que apoyó a Kailani por su pérdida.

El actor dejó claro que intenta hablarle al respecto con honestidad y sin miedo, ya que considera los decesos como parte del ciclo de existir.

“La verdad es que tengo una relación con la muerte bastante sana y despegada, y eso es un paso más de la vida”, dijo a Despierta América.

“Así como celebramos los nacimientos, también debemos aprender a vivir las despedidas”, argumentó el histrión.

El protagonista de telenovelas puntualizó que también estuvo al lado de Aislinn Derbez para ayudarla en este difícil momento.

“Pues sí, siempre una pérdida es dolorosa y pues ahí estuvimos en el proceso, apoyándola en todo”, aseveró ante la cámara.

Aislinn Derbez dejó “ir” a su mamá

El pasado 30 de diciembre, Aislinn Derbez ‘posteó’ en su cuenta de Instagram una emotiva dedicatoria para su madre.

“Te dejo ir con amor, con perdón, con compasión. Y con profunda aceptación y gratitud”, anotó en la publicación, la cual acompañó de varias fotografías.