Mauricio Ochmann

Mauricio Ochmann revela cómo explicó a su hija Kailani la muerte de su abuela, mamá de Aislinn Derbez

El actor compartió cuál es su visión de la muerte, la cual trata de enseñarle a su retoño. Él ha estado para ella en medio del duelo que atraviesa.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Eugenio Derbez reacciona a muerte de la mamá de Aislinn Derbez: “Estamos consternados”

Mauricio Ochmann reveló la manera en la que abordó el tema de la muerte de su abuelita, Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez.

Fue el pasado 24 de noviembre cuando la actriz de doblaje falleció debido a un “infarto”, según informó la propia hija de Eugenio Derbez.

PUBLICIDAD

Mauricio Ochmann habla del duelo de Kailani

A casi dos meses desde el fallecimiento de Gabriela Michel, Mauricio Ochmann compartió cómo es que apoyó a Kailani por su pérdida.

Más sobre Mauricio Ochmann

Mauricio Ochmann responde a críticas: lo acusan de no apoyar a Aislinn Derbez tras hospitalización
1 mins

Mauricio Ochmann responde a críticas: lo acusan de no apoyar a Aislinn Derbez tras hospitalización

Univision Famosos
Mauricio Ochmann hace nuevas revelaciones sobre el martirio que vivió con los Derbez
0:25

Mauricio Ochmann hace nuevas revelaciones sobre el martirio que vivió con los Derbez

Univision Famosos
Hija de Aislinn Derbez reaparece en redes junto a Mauricio Ochmann tras la muerte de su abuela
1 mins

Hija de Aislinn Derbez reaparece en redes junto a Mauricio Ochmann tras la muerte de su abuela

Univision Famosos
Con una sonrisa, Victoria Ruffo confiesa si Mauricio Ochmann es "buen besador"
1:01

Con una sonrisa, Victoria Ruffo confiesa si Mauricio Ochmann es "buen besador"

Univision Famosos
Victoria Ruffo recuerda sus apasionados besos con exesposo de Aislinn Derbez: su hijo reacciona
2 mins

Victoria Ruffo recuerda sus apasionados besos con exesposo de Aislinn Derbez: su hijo reacciona

Univision Famosos
Mauricio Ochmann termina romance con su novia millonaria tras ser visto con Aislinn Derbez
0:52

Mauricio Ochmann termina romance con su novia millonaria tras ser visto con Aislinn Derbez

Univision Famosos
Mauricio Ochmann y Lorena González terminan: así responde él sobre la causa de su ruptura
1 mins

Mauricio Ochmann y Lorena González terminan: así responde él sobre la causa de su ruptura

Univision Famosos
Mauricio Ochmann habla de su relación con Aislinn Derbez tras ser captados paseando en Madrid
2 mins

Mauricio Ochmann habla de su relación con Aislinn Derbez tras ser captados paseando en Madrid

Univision Famosos
¿Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se reconciliaron?: así los habrían captado en Madrid
1 mins

¿Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se reconciliaron?: así los habrían captado en Madrid

Univision Famosos
'Hijo' de Adela Noriega y Fernando Colunga en Amor Real ahora es reggaetonero ¡no lo reconocerás!
20 fotos

'Hijo' de Adela Noriega y Fernando Colunga en Amor Real ahora es reggaetonero ¡no lo reconocerás!

Univision Famosos

El actor dejó claro que intenta hablarle al respecto con honestidad y sin miedo, ya que considera los decesos como parte del ciclo de existir.

“La verdad es que tengo una relación con la muerte bastante sana y despegada, y eso es un paso más de la vida”, dijo a Despierta América.

“Así como celebramos los nacimientos, también debemos aprender a vivir las despedidas”, argumentó el histrión.

El protagonista de telenovelas puntualizó que también estuvo al lado de Aislinn Derbez para ayudarla en este difícil momento.

“Pues sí, siempre una pérdida es dolorosa y pues ahí estuvimos en el proceso, apoyándola en todo”, aseveró ante la cámara.

Aislinn Derbez dejó “ir” a su mamá

El pasado 30 de diciembre, Aislinn Derbez ‘posteó’ en su cuenta de Instagram una emotiva dedicatoria para su madre.

“Te dejo ir con amor, con perdón, con compasión. Y con profunda aceptación y gratitud”, anotó en la publicación, la cual acompañó de varias fotografías.

“Deseo que tu siguiente vida sea más suave, menos caótica y sobre todo más amorosa contigo misma. Que ahí sí puedas cumplir todos esos sueños que se quedaron esperando. Te amo para siempre, mamá”, agregó.

Relacionados:
Mauricio OchmannAislinn DerbezHijos de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Casados con hijos
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX