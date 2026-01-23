Aislinn Derbez Aislinn Derbez confiesa que sufre secuelas de enfermedad: "Apenas y puedo hablar bien" La actriz publicó un video en el que se le escucha la voz afectada y contó cuál fue la enfermedad que le provocó secuelas. Recientemente, Aislinn Derbez estuvo hospitalizada y enfrentó la muerte de su madre.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Aislinn Derbez en “caos” tras muerte de su mamá y va a parar al hospital: “Qué doloroso”

La actriz Aislinn Derbez compartió con sus seguidores que se encuentra en un proceso de recuperación tras haber padecido una "influenza horrible".

A través de un video, publicado en Instagram este 22 de enero, en el que se le percibe afectada vocalmente, Derbez confesó que se ha sentido fatal y que apenas puede “hablar bien” debido a los estragos de la enfermedad.

PUBLICIDAD

Durante su convalecencia, la actriz releyó un libro donde encontró una frase que “le encanta”.

“Lo estaba repasando tantito porque lo necesito. Y justo hay una frase que dice que usamos demasiada energía en buscar sentirnos bien todo el tiempo y que deberíamos de usar esa energía en más bien mejorar nuestra capacidad de sentir, no en buscar sentirnos mejor, sino en mejorar nuestra capacidad de sentir. Y me encanta, no sé ustedes, ¿qué opinan? ¿Andan queriendo sentirse bien todo el tiempo? ¿ Evadiendo el sentirse mal o están abiertos a ampliar y mejorar su capacidad para sentir?”.

Aislinn Derbez estuvo hospitalizada recientemente

Este problema de salud se suma a una racha sumamente compleja para la actriz, quien el pasado 10 de diciembre encendió las alarmas al compartir una fotografía desde el hospital con un catéter en el brazo izquierdo. Derbez explicó que tuvo que someterse a una cirugía que había postergado por más de un año debido al miedo.

Este bache de salud ocurrió apenas semanas después del fallecimiento de su madre, Gabriela Michel, ocurrido el 24 de noviembre a causa de un infarto.

La propia Aislinn describió este periodo como un "huracán de locura" y un "torbellino" en el que se le juntaron la pérdida de su progenitora, una mudanza difícil y compromisos laborales, calificando el cierre de año como una etapa de caos, renovación y sanación.