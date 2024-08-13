El radical cambio de Adriel Favela: antes sufría por su sobrepeso

Video Adriel Favela se arrepiente de hacerse el bypass: así fue su transformación

Adriel Favela es un cantante, compositor y productor mexicano de música regional mexicana, especialmente corridos, norteño y banda.

Aunque nació en San Francisco, California, Favela fue criado en Sonora, donde conoció la música regional. A los seis años comenzó su interés por cantar, y a esa edad aprendió a tocar el bajo, el acordeón y el piano. A los 15 años escribió su primera canción, inspirada en la persona más importante de su vida: su abuelo.

Hoy, Adriel es famoso por éxitos como 'Tomen Nota', 'Me Llamo Juan' y 'Con Todo Incluido'. Además Adriel Favela ha colaborado con otros artistas prominentes de la música regional mexicana, como Gerardo Ortiz, Clarín León, Fuerza Regida y más. Incluso en 2022 lanzó una canción con los integrantes de La Cotorrisa’.

Adrián Favela sufría por su peso: lo molestaban por "gordo"

La vida personal de Adriel Favela no ha sido fácil. En una entrevista de 2018, el cantante se sinceró sobre el bullying que llegó a sufrir cuando era niño. “Los niños pueden llegar a ser bastante crueles”, dijo el cantante, para después narrar las cosas que le decían por su peso.

“Era ‘la albóndiga con patas’, ‘el tinaco’, ‘el rotoplas’”



Años después Adriel se sometió a una cirugía gástrica para tratar su sobrepeso.

“Logré bajar más de 90 libras, bendito sea Dios. Fue algo muy difícil de hacer. La operación no es color de rosa, son muchos los pasos, los cuidados, vitaminas que se tienen que tomar de por vida. Tomó como un año estar como realmente quería”



Ante la pregunta de si es más feliz ahora, Adriel respondió que esa operación fue la mejor decisión que tomó en su vida. Adriel aprendió a comer mejor, a ser cuidadoso con las porciones y, especialmente, a disfrutar.

Los tatuajes de Adriel Favela

Además de su delgada silueta, quizás el atributo físico más característico del joven cantante es su cuello tatuado. Pero no es solo el cuello: Adriel tiene ¡más de 100 tatuajes en todo el cuerpo! La gran mayoría tienen para él un especial significado.

“El primer, primer fue a los 19 y me sentía malote machín. Fue la fecha de nacimiento de mi abuelo en números romanos”



Aunque Favela dejó de contar sus tatuajes a partir del ochenta, sabe que la cantidad supera la centena. Muchos de estos son en honor a sus abuelos y a su mamá, pues para el cantante esta es una manera bonita de expresar gratitud.