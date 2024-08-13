Famosos

El radical cambio de Adriel Favela: antes sufría por su sobrepeso

Adriel Favela se ha sincerado sobre el bullying que sufría de niño al padecer sobrepeso. Así fue como llevó a cabo su radical cambio.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision Fallback Image
Por:
Mariana Rosas.
Video Adriel Favela se arrepiente de hacerse el bypass: así fue su transformación

Adriel Favela es un cantante, compositor y productor mexicano de música regional mexicana, especialmente corridos, norteño y banda.

Aunque nació en San Francisco, California, Favela fue criado en Sonora, donde conoció la música regional. A los seis años comenzó su interés por cantar, y a esa edad aprendió a tocar el bajo, el acordeón y el piano. A los 15 años escribió su primera canción, inspirada en la persona más importante de su vida: su abuelo.

PUBLICIDAD

Hoy, Adriel es famoso por éxitos como 'Tomen Nota', 'Me Llamo Juan' y 'Con Todo Incluido'. Además Adriel Favela ha colaborado con otros artistas prominentes de la música regional mexicana, como Gerardo Ortiz, Clarín León, Fuerza Regida y más. Incluso en 2022 lanzó una canción con los integrantes de La Cotorrisa’.

Adrián Favela sufría por su peso: lo molestaban por "gordo"

Más sobre Famosos

Emiliano Aguilar acusa que su papá, Pepe Aguilar, “nunca” ha intentado conocer a su nieta
2 mins

Emiliano Aguilar acusa que su papá, Pepe Aguilar, “nunca” ha intentado conocer a su nieta

Univision Famosos
Hijo de Carlos Rivera tiene 2 años y ya va a la escuela: Cynthia Rodríguez revela por qué lo enviaron tan pronto
2 mins

Hijo de Carlos Rivera tiene 2 años y ya va a la escuela: Cynthia Rodríguez revela por qué lo enviaron tan pronto

Univision Famosos
Villanos de Quinceañera se reencuentran: así lucen 38 años después
1 mins

Villanos de Quinceañera se reencuentran: así lucen 38 años después

Univision Famosos
Humberto Zurita cumple 71 y su suegra Sylvia Pasquel lo felicita, ¡pero le cambia el nombre!
1 mins

Humberto Zurita cumple 71 y su suegra Sylvia Pasquel lo felicita, ¡pero le cambia el nombre!

Univision Famosos
¿Mijares tiene afectada la voz tras perder peso?: Emmanuel responde
2 mins

¿Mijares tiene afectada la voz tras perder peso?: Emmanuel responde

Univision Famosos
Nodal y Ángela Aguilar reaparecen con "7 guardaespaldas" tras polémica: “Como si los fueran a atacar”
1 mins

Nodal y Ángela Aguilar reaparecen con "7 guardaespaldas" tras polémica: “Como si los fueran a atacar”

Univision Famosos
Presentadora de Despierta América narra triángulo amoroso entre ella, Lucero y su novio
1:00

Presentadora de Despierta América narra triángulo amoroso entre ella, Lucero y su novio

Univision Famosos
Causa de muerte de Dan Rivera, cuidador de Annabelle, es revelada: ¿la muñeca estaba presente?
1 mins

Causa de muerte de Dan Rivera, cuidador de Annabelle, es revelada: ¿la muñeca estaba presente?

Univision Famosos
¿Cazzu se niega a pronunciar el nombre de Nodal?: así se refirió al papá de su hija
1 mins

¿Cazzu se niega a pronunciar el nombre de Nodal?: así se refirió al papá de su hija

Univision Famosos
Famoso ‘influencer’ deja las redes para ser sacerdote: así confesó su vocación
1:00

Famoso ‘influencer’ deja las redes para ser sacerdote: así confesó su vocación

Univision Famosos

La vida personal de Adriel Favela no ha sido fácil. En una entrevista de 2018, el cantante se sinceró sobre el bullying que llegó a sufrir cuando era niño. “Los niños pueden llegar a ser bastante crueles”, dijo el cantante, para después narrar las cosas que le decían por su peso.

“Era ‘la albóndiga con patas’, ‘el tinaco’, ‘el rotoplas’”


Años después Adriel se sometió a una cirugía gástrica para tratar su sobrepeso.

“Logré bajar más de 90 libras, bendito sea Dios. Fue algo muy difícil de hacer. La operación no es color de rosa, son muchos los pasos, los cuidados, vitaminas que se tienen que tomar de por vida. Tomó como un año estar como realmente quería”


Ante la pregunta de si es más feliz ahora, Adriel respondió que esa operación fue la mejor decisión que tomó en su vida. Adriel aprendió a comer mejor, a ser cuidadoso con las porciones y, especialmente, a disfrutar.

Los tatuajes de Adriel Favela

Además de su delgada silueta, quizás el atributo físico más característico del joven cantante es su cuello tatuado. Pero no es solo el cuello: Adriel tiene ¡más de 100 tatuajes en todo el cuerpo! La gran mayoría tienen para él un especial significado.

“El primer, primer fue a los 19 y me sentía malote machín. Fue la fecha de nacimiento de mi abuelo en números romanos”


Aunque Favela dejó de contar sus tatuajes a partir del ochenta, sabe que la cantidad supera la centena. Muchos de estos son en honor a sus abuelos y a su mamá, pues para el cantante esta es una manera bonita de expresar gratitud.


Relacionados:
FamososAdriel FavelaCarin LeónRegional MexicanoVideoSEO

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD