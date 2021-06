Adriel Favela lleva más de un año sobrio y libre de medicamentos para la bipolaridad que padece

En el caso de su relación con Natanael Cano, con quien tenía una amistad y se dejaban ver juntos, señaló: "Hubo un distanciamiento porque, no te voy a mentir, el estilo de vida de ellos (refiriéndose a un grupo de amigos), ahorita no empata con el mío. En un principio sí porque yo estaba, no quiero decir que ellos estaban perdidos, pero yo en lo particular sí me encontraba perdido en el alcohol, en las drogas. A mí ya me llegó un punto de serenidad en la vida y una manera de ver las cosas de un punto totalmente distinto al que ellos lo estaban viendo", finalizó.