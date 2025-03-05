Toni Costa confiesa que su ex Adamari López es una "persona sagrada" para él
El bailarín español confesó que no se lleva bien con su ex por su hija, sino por lo que significa Adamari para él.
Adamari lópez y Toni Costa adelantaron la fiesta de cumpleaños de su hija el pasado fin de semana y volvieron a demostrar la buena relación que hay entre ellos, a pesar de su mediática separación. Este 4 de marzo se volvieron a reunir para celebrar el onomástico de su hija, quien cumplió 10 años.
En las imágenes los felices padres se ven muy divertidos compartiendo actividades en la celebración, por lo cual el bailarín español dejó claro que su conexión con la puertorriqueña no solo es por su hija, también por él mismo.
"No nos llevamos bien por Alaïa, para empezar yo me llevo bien por mí primero, por mi paz, mi estabilidad, por el respeto también y yo quiero llevarme bien con ella porque es la madre de mi hija y así va a ser siempre", contó este 5 de marzo a sus seguidores de Instagram a través de varias historias.
Costa compartió que López siempre será una persona muy importante por lo que significa en su vida.
" Ella es una persona sagrada para mí porque es la mamá de mi hija, la que me dio el regalo más grande de mi vida y es así".
Advirtió que los seguirán viendo juntos: "Tenemos una hija en común, obviamente nos vamos a juntar las veces que haga falta y no solo eso, prácticamente todos los días nos vemos", pues explicó que se dividen las actividades que tienen que ver con Alaïa.
Además, Toni quiere ser un ejemplo para su hija porque considera que si alguna vez a Alaïa le toca vivir una separación de pareja, ella sepa que las cosas se pueden llevar de la mejor manera.
La ruptura de Adamari López y Toni Costa
Después de casi una década juntos y una hija en común, Adamari López y Toni Costa anunciaron su separación en mayo de 2021.
El español ha contado lo difícil que fue para él la ruptura, mencionando que la parte mediática fue especialmente complicada. Por su parte, Adamari López dijo que, aunque al principio fue complicado mantener una relación cordial, ambos han trabajado para asegurar el bienestar de su hija Alaïa, priorizando siempre su felicidad.