Adamari López admite que tras separarse de Toni Costa intentó ‘controlarlo’: revela acuerdo

“Yo no me quiero meter en absolutamente nada que tenga que ver con su vida personal y con cómo él maneje esa vida personal a menos que afecte a Alaïa. Si afecta a Alaïa entonces sí me da la gana de meterme y, no solo eso, le digo a él que puede hacer lo mismo conmigo. 'Siempre y cuando tú veas que hay algo que yo haga que pueda afectar a la niña t e tienes que meter porque tú como papá tienes que querer lo mejor para ella’. A mí no me interesa nada que tenga que ver con lo que él quiera hacer, siempre y cuando no le afecte a ella”, puntualizó.