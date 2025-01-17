Evelyn Beltrán La Bichota

Toni Costa reaparece tras fuertes acusaciones de su ex, Evelyn Beltrán

El bailarín español reapareció en sus redes luego de que la modelo, Evelyn Beltrán, lo describiera como una persona “narcisista” y lo señalara de serle presuntamente infiel a Adamari López.

Elizabeth González
Toni Costa reapareció en redes luego de las fuertes acusaciones de su ex, Evelyn Beltrán, quien lo describió como una persona “narcisista” y lo acusó de “repetir patrones” durante una entrevista con People en Español.

A pesar de la controversia, el bailarín español no reaccionó a las declaraciones de su expareja pero sí compartió imágenes sobre su estancia en Costa Rica.

Este jueves 16 de enero, el e x de Adamari López se dejó ver con la 'influencer' Carolina Cruz. Según las imágenes, ambos estarían acompañados de Mimi Ortiz, nueva novia del bailarín que los habría grabado en plena 'discusión' y con quien él estaría realizando una sesión fotográfica.

Hasta el momento, Toni Costa no ha dado réplica a los señalamientos de Evelyn Beltrán, con quien habría terminado su noviazgo en febrero de 2024.

Evelyn Beltrán acusa a Toni Costa de “narcisista”

Antes de que Toni Costa se dejara ver con su nueva novia en Costa Rica, su expareja, Evelyn Beltrán, reveló que fueron las constantes infidelidades del español lo que la llevaron a romper su relación.

“Empecé a ver mensajes con mujeres, se estaban repitiendo patrones que ya había supuestamente dejado, antes me platicaba de todo y la comunicación era menos y el salir con amistades era más. Lo enfrentaba y él solo me decía: 'El único error que hice fue no borrarlos'. Ya nos peleábamos mucho y eso se convirtió en una relación un poco tóxica", declaró a People en Español.
Además, lo acusó de “narcisista” y de haberle sido supuestamente infiel a Adamari López

"Cuando le di todo y él logró sus objetivos y sueños, ahí sentí que ya no le servía. Cuando pasa esto no te das cuenta de que esta persona es narcisista y que lo único que le importa es él mismo, sin importar a quién pase por encima. Todo lo que se dice de él es verdad, las situaciones por las que le dejó su expareja son verdad", sentenció.

