Alaïa ya es una modelo profesional a sus 9 años y Adamari López le dedica mensaje orgullosa

La hija de Adamari López y Toni Costa continúa construyendo su carrera como modelo infantil. La ñina posó para presentar la nueva colección de la diseñadora Mar Segovia.

Por:Ashbya Meré
Video Alaïa, la hija de Adamari López, debutó como actriz: heredó todo el talento y belleza de su mamá

Alaïa, la hija de Adamari López y Toni Costa, continúa escribiendo su carrera en el modelaje. A sus 9 años vuelve a posar para una firma española de ropa infantil especializada en primera comunión y ceremonias.

Fue en septiembre de 2023 cuando debutó profesionalmente con esta misma firma, Marita Rial, que pertenece a la diseñadora Mar Segovia.

Alaïa es una de las modelos infantiles que aparece en el catálogo de la nueva temporada de la marca.

Imagen Marita Rial/Instagram

La colección lleva por nombre 'Belle Époque' y cada diseño está inspirado en mujeres que dejaron huella en el arte y la literatura francesa.

La hija de Adamari posó con el atuendo 'Mademoiselle De Noialles', el cual refiere a la escritora Anna de Noialles, "una destacada poeta y novelista que, con su profunda emotividad y su brillante espíritu, cautivó a la sociedad literaria dejando una huella imborrable en la literatura francesa de la Belle Époque", explica la cuenta oficial de la marca en Instagram.

Imagen Marita Rial/Instagram

Adamari López orgullosa de su hija

La presentadora de Desiguales no tardó en demostrar lo orgullosa que está de su hija y junto a una imagen de la sesión de fotos, dedicó un mensaje para su primogénita: "Princesa de mami", se lee en sus historias de Instagram.

Imagen Adamari López/Instagram

En abril de 2023, Alaïa hizo su primera comunión y Mar Segobia fue la encargada de diseñar los ocho vestidos que la niña usó a lo largo de la celebración.

La niña ha demostrado que le gusta modelar, pero también ha dado dejado ver que heredó el gusto por el baile y el deporte de su padre, pues ha practicado todo tipo de disciplinas, como el futbol, equitación, gimnasia, entre otras.

Adamari López Toni Costa Hijos de famosos Celebridades Famosos

