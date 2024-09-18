Alaïa ya es una modelo profesional a sus 9 años y Adamari López le dedica mensaje orgullosa
La hija de Adamari López y Toni Costa continúa construyendo su carrera como modelo infantil. La ñina posó para presentar la nueva colección de la diseñadora Mar Segovia.
Alaïa, la hija de Adamari López y Toni Costa, continúa escribiendo su carrera en el modelaje. A sus 9 años vuelve a posar para una firma española de ropa infantil especializada en primera comunión y ceremonias.
Fue en septiembre de 2023 cuando debutó profesionalmente con esta misma firma, Marita Rial, que pertenece a la diseñadora Mar Segovia.
Alaïa es una de las modelos infantiles que aparece en el catálogo de la nueva temporada de la marca.
La colección lleva por nombre 'Belle Époque' y cada diseño está inspirado en mujeres que dejaron huella en el arte y la literatura francesa.
La hija de Adamari posó con el atuendo 'Mademoiselle De Noialles', el cual refiere a la escritora Anna de Noialles, "una destacada poeta y novelista que, con su profunda emotividad y su brillante espíritu, cautivó a la sociedad literaria dejando una huella imborrable en la literatura francesa de la Belle Époque", explica la cuenta oficial de la marca en Instagram.
Adamari López orgullosa de su hija
La presentadora de Desiguales no tardó en demostrar lo orgullosa que está de su hija y junto a una imagen de la sesión de fotos, dedicó un mensaje para su primogénita: "Princesa de mami", se lee en sus historias de Instagram.
En abril de 2023, Alaïa hizo su primera comunión y Mar Segobia fue la encargada de diseñar los ocho vestidos que la niña usó a lo largo de la celebración.
La niña ha demostrado que le gusta modelar, pero también ha dado dejado ver que heredó el gusto por el baile y el deporte de su padre, pues ha practicado todo tipo de disciplinas, como el futbol, equitación, gimnasia, entre otras.