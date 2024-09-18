Alaïa ya es una modelo profesional a sus 9 años y Adamari López le dedica mensaje orgullosa

Video Alaïa, la hija de Adamari López, debutó como actriz: heredó todo el talento y belleza de su mamá

Alaïa, la hija de Adamari López y Toni Costa, continúa escribiendo su carrera en el modelaje. A sus 9 años vuelve a posar para una firma española de ropa infantil especializada en primera comunión y ceremonias.

Fue en septiembre de 2023 cuando debutó profesionalmente con esta misma firma, Marita Rial, que pertenece a la diseñadora Mar Segovia.

Alaïa es una de las modelos infantiles que aparece en el catálogo de la nueva temporada de la marca.

Alaïa vuelve a modelar para la diseñadora Mar Segovia. Imagen Marita Rial/Instagram

La colección lleva por nombre 'Belle Époque' y cada diseño está inspirado en mujeres que dejaron huella en el arte y la literatura francesa.

La hija de Adamari posó con el atuendo 'Mademoiselle De Noialles', el cual refiere a la escritora Anna de Noialles, "una destacada poeta y novelista que, con su profunda emotividad y su brillante espíritu, cautivó a la sociedad literaria dejando una huella imborrable en la literatura francesa de la Belle Époque", explica la cuenta oficial de la marca en Instagram.

Alaïa es modelo de la firma española Marita Rial. Imagen Marita Rial/Instagram

Adamari López orgullosa de su hija

La presentadora de Desiguales no tardó en demostrar lo orgullosa que está de su hija y junto a una imagen de la sesión de fotos, dedicó un mensaje para su primogénita: "Princesa de mami", se lee en sus historias de Instagram.

Adamari López dejó un cariñoso mensaje para su hija Alaïa. Imagen Adamari López/Instagram

En abril de 2023, Alaïa hizo su primera comunión y Mar Segobia fue la encargada de diseñar los ocho vestidos que la niña usó a lo largo de la celebración.