Adamari López

Adamari López celebra su cumpleaños y su ex, Toni Costa, le manda cariñoso mensaje

El bailarín español le escribió un cariñoso mensaje a la madre de su hija Alaïa. Adamari López celebró sus 55 años este 18 de mayo.

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Por:Elizabeth González
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Adamari López celebró su cumpleaños número 55 y su ex, Toni Costa, le dedicó un cariñoso mensaje en redes sociales.

Este lunes 18 de mayo, la actriz compartió un video en su cuenta de Instagram en el que recapituló algunos de los momentos más importantes de su vida. En sus memorias no solo se encontraban aspectos de su vida profesional sino también personal, como su boda con Luis Fonsi y el instante en que supo que se convertiría en mamá junto a Toni Costa.

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“55 años… y qué bonito ha sido vivir cada etapa. La niña soñadora, la mujer que luchó por sus metas, la amiga, la hija, la hermana, la compañera, la mamá… cada versión de mí ha dejado una huella en esta historia”, escribió.

Así celebró Adamari López su cumpleaños 55.
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Imagen Adamari López / Instagram

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“He vivido momentos inolvidables, otros difíciles, muchos llenos de amor, aprendizajes, trabajo, risas y personas maravillosas que han caminado conmigo durante todos estos años. Y, aunque el tiempo pasa, hay algo que nunca cambia: las ganas de seguir viviendo, creciendo, amando y agradeciendo”, agregó.

En su mensaje, Adamari López también agradeció por los tropiezos que ha tenido a lo largo de su vida, dejando claro que han sido parte importante en su transformación.

“Hoy quiero celebrar la vida, pero también cada recuerdo, cada abrazo, cada caída que me hizo más fuerte y cada persona que ha sido parte de este camino. Gracias mi gente lida por acompañarme en estos 55 momentos de vida”, sentenció.

Toni Costa le manda cariñoso mensaje a Adamari López

Uno de los primeros en felicitar a Adamari López fue su expareja, Toni Costa, quien le dedicó cariñosas palabras al pie de su publicación.

“Felicidades, Ada. Hoy te celebramos. Celebramos tu vida, tu fuerza y que siempre estés rodeada de amor. Cuenta con nosotros, hoy y siempre. Dios te bendiga”, expresó.

El cariñoso mensaje de Toni Costa.
El cariñoso mensaje de Toni Costa.
Imagen Adamari López / Instagram


Aunque no hubo réplica por parte de la presentadora de Desiguales, el mensaje del bailarín español demuestra la excelente relación que ambos mantiene a cinco años de su separación.

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