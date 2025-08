Adamari López se sintió "fracasada" tras divorciarse de Luis Fonsi: "No me lo esperaba"

"Yo siento, quizás por mi edad también, que en su momento lo vi como un fracaso , lo vi como una pérdida, como algo que no me esperaba", confesó sobre lo que sintió durante el proceso de separación.

"Yo creo que me realicé profesionalmente y que disfruté mucho antes de tomar la decisión de casarme y pensaba que me estaba casando para toda la vida. Por eso a lo mejor en su momento me costó mucho salir adelante de ese proceso y me veía así como una mujer fracasada que no había podido lograr esa familia que había añorado", explicó.