Adamari López

Tras haber padecido cáncer de mama, Adamari López no puede viajar sin esta prenda especial

En 2005, Adamari López fue diagnosticada con cáncer de mama y un año después lo erradicó. Sin embargo, por uno de los tratamientos a los que se sometió debe de tener cuidado extremo con una parte de su cuerpo.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
add
Síguenos en Google
Video Adamari López recuerda cómo fue tatuarse el pezón en medio de su lucha contra el cáncer de mama

Adamari López compartió que tras haber padecido cáncer de seno le extrajeron algunos nódulos, por lo que tiene que ser muy cuidadosa con una parte en específico de su cuerpo.

La presentadora de Desiguales viajó a España para transmitir el show y durante el vuelo explicó qué debe de hacer antes de que el avión despegue.

PUBLICIDAD

Más sobre Adamari López

Adamari López confiesa en pleno show que “a veces quiere controlar” a su ex Toni Costa
1:00

Adamari López confiesa en pleno show que “a veces quiere controlar” a su ex Toni Costa

Univision Famosos
Adamari López confiesa que uno de sus ex le fue infiel con una “mujer casada”: “Yo tenía tanta rabia”
0:44

Adamari López confiesa que uno de sus ex le fue infiel con una “mujer casada”: “Yo tenía tanta rabia”

Univision Famosos
Esto dijo Adamari López de la diferencia de edad entre William y su presunta novia: él le llevaría 23 años
0:38

Esto dijo Adamari López de la diferencia de edad entre William y su presunta novia: él le llevaría 23 años

Univision Famosos
Toni Costa se lleva a Alaïa a Costa Rica y le arma fiesta futbolera de ‘cumple’ junto a su novia
0:51

Toni Costa se lleva a Alaïa a Costa Rica y le arma fiesta futbolera de ‘cumple’ junto a su novia

Univision Famosos
Hija de Adamari López comparte con novia de su papá, Toni Costa, durante su celebración de cumpleaños
2 mins

Hija de Adamari López comparte con novia de su papá, Toni Costa, durante su celebración de cumpleaños

Univision Famosos
Toni Costa responde por qué no quiere que le tomen fotos con Alaïa, su novia y el hijo de ella
1:00

Toni Costa responde por qué no quiere que le tomen fotos con Alaïa, su novia y el hijo de ella

Univision Famosos
Toni Costa y Alaïa se vuelven cómplices y cambian radicalmente de look: “¡Qué insoportables!”
0:42

Toni Costa y Alaïa se vuelven cómplices y cambian radicalmente de look: “¡Qué insoportables!”

Univision Famosos
Toni Costa explica la verdadera razón de su ausencia en la fiesta que Adamari le organizó a su hija
0:53

Toni Costa explica la verdadera razón de su ausencia en la fiesta que Adamari le organizó a su hija

Univision Famosos
Adamari López organiza espectacular fiesta de piscina para celebrar los 11 años de Alaïa
0:49

Adamari López organiza espectacular fiesta de piscina para celebrar los 11 años de Alaïa

Univision Famosos
Adamari López es tajante sobre ponerse o no el apellido del marido: ¿ella qué prefiere?
0:52

Adamari López es tajante sobre ponerse o no el apellido del marido: ¿ella qué prefiere?

Univision Famosos

"Saben que yo fui paciente de cáncer, debido a eso me sacaron nódulos linfáticos de mi brazo derecho, por esa razón es importante cuidarme ese bracito de no cortarme, de no tomarme la presión, de no hacer mucho esfuerzo con ese brazo y de tener cuidado con los cambios de presión cuando estoy volando", explicó en el video que compartió en sus historias de Instagram.

Adamari explicó que para viajar debe usar una "manga de compresión" en el brazo, parecida a la que se usa en las piernas.

"Me lo pongo antes de comenzar el vuelo y me lo quito 30 minutitos después de que haya aterrizado", detalló.

Adamari López usa una manga de compresión para viajar en avión.
Adamari López usa una manga de compresión para viajar en avión.
Imagen Adamari López/Instagram

Adamari López y su lucha contra el cáncer

En 2005, la actriz se detectó una bolita en uno de sus senos durante una autoexploración y tras una serie de exámenes fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa I, en ese entonces tenía 33 años.

López fue sometida a un tratamiento de quimioterapias y una mastectomía para erradicar el tumor. Además, de la extracción de nódulos linfáticos.

Un año después, Adamari informó que había superado el cáncer y desde entonces se hace exámenes de manera regular y fomenta en las mujeres la autoexploración para la detección temprana de la enfermedad.

Relacionados:
Adamari LópezEnfermedad del cáncer Cáncer de mamaCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Radical
Oríllese a la orilla
Gratis
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX