Adamari López Tras haber padecido cáncer de mama, Adamari López no puede viajar sin esta prenda especial En 2005, Adamari López fue diagnosticada con cáncer de mama y un año después lo erradicó. Sin embargo, por uno de los tratamientos a los que se sometió debe de tener cuidado extremo con una parte de su cuerpo.



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Video Adamari López recuerda cómo fue tatuarse el pezón en medio de su lucha contra el cáncer de mama

Adamari López compartió que tras haber padecido cáncer de seno le extrajeron algunos nódulos, por lo que tiene que ser muy cuidadosa con una parte en específico de su cuerpo.

La presentadora de Desiguales viajó a España para transmitir el show y durante el vuelo explicó qué debe de hacer antes de que el avión despegue.

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"Saben que yo fui paciente de cáncer, debido a eso me sacaron nódulos linfáticos de mi brazo derecho, por esa razón es importante cuidarme ese bracito de no cortarme, de no tomarme la presión, de no hacer mucho esfuerzo con ese brazo y de tener cuidado con los cambios de presión cuando estoy volando", explicó en el video que compartió en sus historias de Instagram.

Adamari explicó que para viajar debe usar una "manga de compresión" en el brazo, parecida a la que se usa en las piernas.

"Me lo pongo antes de comenzar el vuelo y me lo quito 30 minutitos después de que haya aterrizado", detalló.

Adamari López usa una manga de compresión para viajar en avión. Imagen Adamari López/Instagram

Adamari López y su lucha contra el cáncer

En 2005, la actriz se detectó una bolita en uno de sus senos durante una autoexploración y tras una serie de exámenes fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa I, en ese entonces tenía 33 años.

López fue sometida a un tratamiento de quimioterapias y una mastectomía para erradicar el tumor. Además, de la extracción de nódulos linfáticos.