Libni Mimi Ortiz Quiros

Novia de Toni Costa aclara si no publica en redes fotos con Alaïa por Adamari López: ¿se lo prohíben?

Mimi Ortiz contestó tajante si es verdad que no sube postales en las que salga con la hija de su pareja por culpa de la ex.

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Por:Dayana Alvino
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Mimi Ortiz, novia de Toni Costa desde hace poco más de un año, aclaró si es cierto que no publica en redes sociales fotos en las que aparezca con Alaïa, hija del bailarín, por Adamari López.

La presentadora se pronunció al respecto luego de que ni ella ni el español difundieran postales en las que salieran juntos con la pequeña, en la fiesta de cumpleaños que él le organizó recientemente.

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Ella subió a su Instagram varios videos de la celebración, en los que posaba con su retoño, Jay, con Toni y con amigos, pero ninguna al lado de Alaïa.

Los mismo hizo el exparticipante de Mira Quién Baila: sí colgó grabaciones e instantáneas con su niña o con Mimi; sin embargo, evitó compartir una en de los tres.

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De acuerdo con People en Español, Costa habría hecho a los asistentes al evento la petición “de no tomar fotografías de momentos en los que estuvieran juntos su novia, el hijo de esta, la cumpleañera y él”.

Novia de Toni Costa aclara si no publica fotos con Alaïa por Adamari López

Fue la tarde de este 30 de marzo que Mimi Ortiz contestó tajante a si es por Adamari López que no ‘postea’ imágenes de ella con su hijastra.

Ella realizó una dinámica de preguntas y respuestas en la que le interrogaron directamente: “¿Es verdad que no te tomas fotos con Alaïa por su mamá?”.

“¡Falso! Si me tomo fotos, no las publico por decisión propia”, replicó contundente la modelo costarricense.

Mimi Ortiz responde si no publica fotos con Alaïa por Adamari López.
Mimi Ortiz responde si no publica fotos con Alaïa por Adamari López.
Imagen Mimi Ortiz/Instagram

Previamente, semanas atrás, Toni Costa explicó el motivo por el que ni él ni la comunicadora publican en las plataformas digitales postales en la que estén sus respectivos hijos.

“Hay que seguir respetando el entorno familiar”, dijo. “Hay que respetar también a la mamá de mi hija y al papá de su hijo”.

Pero, que hayan tomado esa decisión no tiene impacto en su convivencia porque, argumentó en el podcast ‘Desde el alma con Lizeth Castro’, los niños están bien.

“Se aman entre ellos dos. Alaïa trata a Jay de una manera como un hermanito”, aseveró el instructor de Zumba.

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