Adamari López Adamari López recuerda grave hospitalización: publica fotos de cuando estuvo al borde de la muerte La presentadora atravesó por momentos complicados de salud en 2018. Adamari López tuvo que ser inducida a coma tras contraer una enfermedad que afectó y comprometió gravemente sus pulmones. Esto fue lo que le pasó.



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Adamari López recordó la grave hospitalización que vivió en 2018 tras contraer una enfermedad que afectó y comprometió sus pulmones, pero también su vida.

Con motivo de su cumpleaños número 55, la presentadora de Desiguales recapituló momentos claves de su vida personal, como la vez que tuvo que ser hospitalizada de emergencia.

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Adamari López no compartió detalles sobre este momento de su vida. Sin embargo, en las fotografías se le puede ver recostada en una cama de hospital y conectada varios aparatos.

“He vivido momentos inolvidables, otros difíciles, muchos llenos de amor, aprendizajes, trabajo, risas y personas maravillosas que han caminado conmigo durante todos estos años. Y aunque el tiempo pasa, hay algo que nunca cambia: las ganas de seguir viviendo, creciendo, amando y agradeciendo”, escribió este 18 de mayo.

“Hoy quiero celebrar la vida, pero también cada recuerdo, cada abrazo, cada caída que me hizo más fuerte y cada persona que ha sido parte de este camino”, sentenció.

Adamari López atravesó por momentos complicados de salud en 2018. Imagen Adamari López / Instagram

¿Qué le pasó a Adamari López en 2018?

En 2018, Adamari López atravesó por momentos complicados de salud. La actriz tuvo que ser hospitalizada de emergencia e inducida a coma a consecuencia de un severo cuadro de influencia.

“Pasé un susto muy grande con lo de la influenza”, reveló en 2024 al comunicador Yordi Rosado.

“Me fui de viaje, no descansé y empecé, además del malestar de catarro, con tos que no se me quitaba (…) “(Una amiga) me llevó al hospital y solo recuerdo abrir la puerta del auto y de ahí no me acuerdo de nada más. Caminé al hospital, me preguntaron y me hicieron mil estudios, pero no lo recuerdo y de ahí entré en un coma inducido, y me vi súper mal, todo me lo cuentan porque no lo recuerdo”, insistió.

La actriz tuvo que ser inducida a coma en aquel momento. Imagen Adamari López Instagram



Luego de pasar tres semanas en coma inducido, Adamari López fue dada de alta. Sin embargo, los siguientes tres meses tuvo que someterse a terapias para “caminar y hablar”.

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“Mi hermano dice que lo llamaba con la mano, pero no podía respirar. No lo recuerdo, solo recuerdo despertarme y ver fotos de mi hija, un rosario, dibujos de los niños que estudiaban en la escuela con Alaïa y un tubo en la garganta. No entendía que estaba pasando”, mencionó.

“Desentubarme fue horrible. Pasé 48 horas horribles y ese fue otro golpe durísimo”, dijo.

En enero de 2019, casi un año después del complicado episodio de salud que vivió, Adamari López dijo a People en Español que la influenza por poco “le cuesta la vida”, mientras que su hermano Adalberto, quien es doctor, señaló que fueron “días de sentimiento de angustia y muerte”.