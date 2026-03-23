Alaïa Costa López

Hija de Adamari López comparte con novia de su papá, Toni Costa, durante su celebración de cumpleaños

El bailarín español festejó a Alaïa por haber llegado a los 11 años de vida. En la reunión también estuvo la pareja del español, Mimi Ortiz.

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Por:Dayana Alvino
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Video Adamari López organiza espectacular fiesta de piscina para celebrar los 11 años de Alaïa

Alaïa, hija de Adamari López y Toni Costa, está, nuevamente, celebrando a lo grande por su cumpleaños número 11.

Ahora, tras la fiesta que le organizó su mamá, la pequeña fue consentida por su papá, quien echó ‘la casa por la ventana’ porque llegó a un año más de vida.

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Fue el propio bailarín español el que compartió en Instagram las primeras fotografías de la conmemoración, cuya temática era el fútbol, del domingo 22 de marzo.

En un mensaje, este lunes, él aseguró que su “único” objetivo era ver feliz a su retoño, “rodeada de familia y amigos” que los aman.

“Tengo demasiado que agradecer a Dios. Primeramente, por darme la oportunidad de poder vivir estos momentos”, confesó.

Toni Costa compartió este emotivo mensaje.
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Imagen Toni Costa/Instagram

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Alaïa comparte con su papá y su novia

En su misiva, Toni Costa expresó su gratitud a todos los invitados a esta memorable reunión, entre los cuales se encontraba su novia, Mimi Ortiz.

En varias de las fotografías que el exparticipante de Mira Quién Baila colgó en sus Historias de la red social, aparece al lado de la ‘influencer’.

Lo que él no ha hecho, hasta el momento, es difundir una postal en la que salgan los tres: él, Alaïa y Mimi, disfrutando durante el evento.

La creadora de contenido, por su parte, subió a su propio perfil clips en los que muestra que su hijo, Jay, estuvo en la velada.

Toni Costa invitó a su novia, Mimi Ortiz, a la fiesta de cumpleaños de Alaïa.
Toni Costa invitó a su novia, Mimi Ortiz, a la fiesta de cumpleaños de Alaïa.
Imagen Toni Costa/Mimi Ortiz/Instagram

Así se conocieron Alaïa y Mimi Ortiz

Justo en marzo del año pasado, Toni Costa contó la forma en la que Alaïa conoció a Mimi Ortiz, con quien ya lleva más de un año de relación.

Él recordó que las presentó en el ‘set’ de ‘Mira Quién Baila Costa Rica’, donde él era juez, y llevó como visitante a la nena.

“La verdad que hubo mucha conexión entre ellas, que para mí eso es clave. Y sí hay comunicación, a veces se hablan, Mimi ha venido para acá”, dijo en el podcast de Rodner Figueroa.

“Hemos estado juntos, pasamos Fin de Año todos juntos también y ahora fuimos para allá nosotros en ‘winter break’, superbién, compartiendo ahí. Compartimos también con su hijo pequeño de 3 años y la verdad que todo bien, normal, tranquilo”, detalló.

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