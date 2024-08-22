Actores de Atrévete a Soñar serán papás: ella anuncia embarazo de un bebé arcoíris
Ilean Almaguer y Lucas Velásquez se convertirán en papás tras sufrir la pérdida de un bebé en 2023. Los famosos se conocieron durante las grabaciones de la telenovela juvenil y desde entonces, no se han separado.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Ilean Almaguer y Lucas Velásquez, actores de la telenovela Atrévete a Soñar, se convertirán en papás por primera vez, luego de 15 años juntos.
La noche del 22 de agosto, la actriz reveló en su cuenta de Instagram que será mamá de un bebé arcoíris exactamente un año después de sufrir la pérdida de un pequeño.
“Las últimas semanas me he sentido un poco rara. Así que decidí hacerme una prueba de embarazo aquí con ustedes. Como algunos de ustedes saben, el año pasado perdí un bebé, hace justo un año. No he hablado mucho del tema pero ya habrá tiempo de platicarlo”, expresó en su video.
“Decidí hacerme esta prueba aquí con ustedes, pero estoy muy nerviosa. Ya me la hice, no la he visto y la voy a ver aquí con ustedes”, agregó la intérprete de 35 años mientras mostraba el resultado positivo de la prueba ante la cámara.
En esta misma publicación de Instagram, Ilean Almaguer mostró por primera vez su pancita de embarazo y compartió que se encuentra en su semana 22 de gestación, por lo que sería a finales de este año que le daría la bienvenida a su bebé.
“Surprise! Surprise! Con mucho miedo, pero llena de felicidad quiero compartirles que, si Dios quiere, en diciembre tendré mi mejor regalo de cumpleaños”, agregó en su publicación, en la que también etiquetó al actor Lucas Velásquez.
La noticia del embarazo de Ilean Almaguer no solo fue bien recibida por sus seguidores sino también por sus excompañeros de Atrévete a Soñar como Violeta Isfel, Daniela Ibáñez, Nashla Aguilar y Roberto Carlo.
A la par de la publicación de la actriz, quien también se pronunció en Instagram fue Lucas Velásquez. El actor, de 43 años, aseguró en sus redes que se siente “el hombre más afortunado del planeta”.
“No hay una sola palabra que pueda describir esto que siento por dentro. Llegaste a iluminar cada rincón de mi alma. Quiero que sepas que escogiste a la mejor mamá del mundo y que yo me siento el hombre más afortunado del planeta”, declaró.
Actores de Atrévete a Soñar son pareja desde hace 15 años
El bebé que espera Ilean Almaguer es fruto de su matrimonio con el actor Lucas Velásquez, a quien conoció en las grabaciones de la telenovela Atrévete a Soñar en 2009.
Los famosos comenzaron su relación ese mismo año y el 30 de noviembre de 2013 se casaron en una Hacienda ubicada en la Ciudad de México.
Dos años después se mudaron a Estados Unidos, donde Lucas Velásquez continuó con su carrera como actor, mientras que la actriz hizo una pausa en la suya, siendo Un refugio para el amor, su última telenovela en México.
Además de actriz y productora, Ilean Almaguer es nutricionista holística certificada, sanadora de Reiki certificada y creadora de contenido.