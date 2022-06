7 famosos que se accidentaron durante una telenovela (algunos terminaron en el hospital)

#1 Sabine Moussier



La actriz de origen alemán es muy apasionada con su trabajo como actriz. Sin embargo, meterse tanto en personaje ha tenido un impacto fuerte en su salud como cuando sufrió una caída en una alberca vacía en la telenovela ‘Abismo de Pasión’.

En este melodrama de 2012, su personaje Carmina se cae en una alberca sin agua, dicha acción la repitió Sabine múltiples veces con un colchón en el fondo de la piscina, el cual se retiró para una toma abierta. Los productores le advirtieron que ya no estaba esta protección, pero Sabine lo olvidó, según reveló en el programa ‘Confesiones’.

“Yo creo que el cuerpo lo repitió tanto que con la adrenalina y ya la memoria, cuando vi ya iba en el aire. Entonces, cuando caes, todos mis huesitos se fueron comprimiendo y se fueron desgastando y con el paso del tiempo ya los tenía pegados. Está en la cadera, está en el cuello, está ahorita en la columna, y sí ha sido rudo”.



Esta caída tuvo varias secuelas en su cuerpo: desde tener una fractura que la hizo estar en muletas durante toda la grabación de ‘Abismo de Pasión’ hasta someterse a un reemplazo total de cadera.

Además de este accidente, en la telenovela 'Sueño de amor' (2016), Moussier quedó inconsciente en una escena en la que Cristian de la Fuente, en su papel de Ricardo Alegría, ahorca a su personaje Tracy Kidman.

"Estaba Cristian, él me tenía que ahorcar, entonces yo empiezo a recargar mucho más el cuello para que se viera más real. En el recargar tanto el cuello, mi cerebro deja de recibir un poco de oxígeno y me voy, me desvanezco en el piso", explicó en ‘Hoy’.

#2 Michelle Reanud



La actriz enfrentó por completo su miedo a los caballos en la telenovela ‘La Herencia’, donde da vida a Sara del Monte.

Desafortunadamente, cuando sintió que ya dominaba el arte de cabalgar (incluso logró hacer que el caballo se parara en dos patas), vivió una muy mala experiencia que compartió en sus redes sociales.

“Cuando me confié el caballo me dio una gran lección… Me hizo como trapo y me enseñó quien manda”



El animal dejó de hacerle caso y corrió debajo de una carpa que pudo haberla decapitado de no haber tenido buenos reflejos. Además, la azotó contra un tráiler y, una vez que Michelle cayó al piso, casi la aplasta. Afortunadamente, la actriz logró debajo del vehículo.

A pesar de ser sumamente aparatosa esta experiencia, Renaud no se fracturó nada, sólo padeció dolor en cuello, espalda, cadera, piernas y tobillos.

#3 Daniel Elbittar



Michelle Reanud no fue la única que sufrió un accidente en las grabaciones de La Herencia. El actor venezolano, quien interpreta al antagonista de esta novela, Pedro del Monte Arango, también padeció un percance que lo llevó hasta el quirófano.

Elbittar no dio detalles sobre cómo se accidentó, pero si compartió en sus redes sociales que afortunadamente la intervención que tuvo en la rodilla salió bien. Asimismo, agradeció a sus seguidores por los mensajes que le enviaron.

#4 Fernando Colunga



En 2012, el actor protagonizó la telenovela ‘Porque el amor manda’ con su personaje de Jesús García.

Lamentablemente, durante una escena en donde Fernando Colunga intenta rescatar a Alma, interpretada por Blanca Soto, sufrió un accidente que lo llevó al hospital.

"Me gustaría que supieran por mí que sufrí un accidente en las grabaciones de Porque el amor manda, y tuve que ser intervenido quirúrgicamente. Gracias a Dios me encuentro bien y en recuperación" expresó en un comunicado en su página oficial.

#5 Ernesto Laguardia



Diez años después de dar vida a Román Ancira en ‘Corona de Lágrimas’, el actor regresó a su personaje para la segunda parte de esa telenovela, estrenada en 2022 y, desafortunadamente, sufrió una caída durante las grabaciones.

En un principio, parecía ser un esguince, pero en realidad padeció tres fracturas. Sin embargo, esto no impidió que Ernesto estuviera al pie del cañón en el rodaje de ‘Corona de Lágrimas 2’: el actor asistió al set con una especie de triciclo llamado Dolly, en el que recargaba su pierna lastimada.

"Este carrito es mi dolly para las grabaciones de 'Corona de lágrimas', yo pongo el pie, le quitamos el manubrio... y el asistente de producción va empujándome atrás. Nos ha sacado de muchos apuros porque no se ha dejado de grabar un solo día", contó en su Instagram.

#6 Livia Brito



En 2017, la actriz cubana protagonizó la telenovela La Piloto con su personaje de Yolanda Cadena Lesmes. Durante la segunda temporada de este melodrama, Livia se aventuró a hacer sus propias escenas de acción en un río, pero la fuerte corriente puso su vida en riesgo.

"La corriente del río estaba muy fuerte y me llevó el río. Tenía que agarrar una bolsa en escena, no la pude agarrar y me dejé llevar. Había personal que estaba esperándome, pero sí estuvo un poco arriesgado porque generalmente no uso dobles. Entonces lo hice yo y sí, vi mi vida pasar", narró para Univision.

#7 Daniela Castro



La protagonista de ‘Me declaro culpable’ (2017) tuvo un accidente durante las grabaciones de esta telenovela que repercutió en su rodilla.

“Pues se cayó sin querer una lámpara de iluminación, yo estaba sentada y se cayó encima de mi rodilla y a raíz de eso tengo la lesión en los meniscos”, expresó en entrevista para ‘Basta’.