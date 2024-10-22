Actores de La Historia de Juana son familia en la vida real y muy pocos lo saben, ¿quiénes son?
La telenovela protagonizada por Camila Valero y Brandon Peniche cuenta con un gran elenco. Entre los actores se encuentran dos famosos que tienen un vínculo sanguíneo con el futbolista mexicano Carlos Hermosillo.
El mundo del espectáculo es muy pequeño. Mientras algunos hacen pública su relación, otros prefieren ser discretos con sus lazos sanguíneos, como es el caso de dos actores de La Historia de Juana que son familia y muy pocos lo saben.
Además de las actuaciones protagónicas de Camila Valero y Brandon Peniche, La Historia de Juana cuenta con la participación de los actores Luis Gatica y Carlos Gatica, quienes son tío y sobrino en la vida real.
Carlos Gatica, quien interpreta a ‘David Ayala’, el fiel enamorado de ‘Juana Bravo’, en realidad se llama Carlos Hermosillo Jr. El actor nació el 11 de noviembre de 1989 y es hijo del exfutbolista mexicano Carlos Hermosillo.
“La verdad es que mucha gente ni sabe que soy hijo de Carlos Hermosillo porque mi nombre es Carlos Gatica. No lo oculto, yo me siento muy orgulloso de él, y muy orgulloso de mi familia, pero así lo he querido manejar”, declaró a TVNotas en 2020.
El intérprete de casi 35 años no solo forma parte de una familia apasionada del deporte sino también de la actuación, ya que su madre es la actriz Aída Yolanda Gatica.
Precisamente es el hermano de su madre, el actor Luis Gatica, quien actúa junto a él en La Historia de Juana. El intérprete de 63 años da vida a ‘Ramón Bravo’, lo que le permite a Carlos Gatica interactuar en algunas escenas con su tío Luis.
Tanto Luis Gatica como Carlos Gatica forman parte de una importante dinastía, ya que ambos son familiares del compositor chileno Lucho Gatica. Mientras Luis es hijo del fallecido músico, Carlos es su nieto.
Aunque son pocas las fotografías que tío y sobrino comparten juntos en redes sociales, es bastante común que Carlos Gatica se deje ver al lado de su padre Carlos Hermosillo, de quien heredó el gusto por el fútbol.