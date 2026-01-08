Allisson Lozz

¿Allisson Lozz a punto de volver a las telenovelas?: productora le hizo propuesta y esta fue su respuesta

La productora Rosy Ocampo reveló detalles de la conversación que sostuvo con Allisson Lozz, a quien buscó para su regreso a las telenovelas. La exestrella infantil lleva casi 17 años alejada de las cámaras.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video Allisson Lozz cada vez se parece más a Maribel Guardia: así luce

La productora mexicana Rosy Ocampo tuvo un acercamiento con Allisson Lozz, quien desde hace casi 17 años se mantiene alejada de las telenovelas.

La productora confesó a la periodista Shanik Berman que buscó a la exestrella infantil para una participación especial en la telenovela Papás por Siempre, melodrama que ha reunido a famosos como Daniela Luján, Martín Ricca, María Chacón y Miguel Martínez, quienes comenzaron su carrera cuando solo eran unos niños.

PUBLICIDAD

Allisson Lozz rechazó oferta

“La busqué por alguna participación especial para ‘Papás por Siempre’, pero ya definitivamente me dijo ‘¿Sabes qué?, estoy ya en esto, ya no quiero volver a actuar’”, dijo Ocampo a finales de noviembre pasado.

Más sobre Allisson Lozz

Allisson Lozz cada vez se parece más a Maribel Guardia: así luce
0:59

Allisson Lozz cada vez se parece más a Maribel Guardia: así luce

Univision Famosos
Eugenio Siller confiesa que sigue hablando con Allisson Lozz y recuerda la química que tenían
2 mins

Eugenio Siller confiesa que sigue hablando con Allisson Lozz y recuerda la química que tenían

Univision Famosos
¿Por qué Allisson Lozz nunca celebra la Navidad? Este es el motivo
0:43

¿Por qué Allisson Lozz nunca celebra la Navidad? Este es el motivo

Univision Famosos
Así lucen ahora los niños actores de telenovela: tal vez no los recuerdas
4 mins

Así lucen ahora los niños actores de telenovela: tal vez no los recuerdas

Univision Famosos
¿Allisson Lozz formará parte del 2000s x siempre? Periodista dice qué pasó y qué hace la actriz a 14 años de dejar las telenovelas
2 mins

¿Allisson Lozz formará parte del 2000s x siempre? Periodista dice qué pasó y qué hace la actriz a 14 años de dejar las telenovelas

Univision Famosos
Gerardo Ortiz comenzó su carrera en Código Fama, ¿qué fue de los demás niños?
3:19

Gerardo Ortiz comenzó su carrera en Código Fama, ¿qué fue de los demás niños?

Univision Famosos
Allisson Lozz logró controlar su ansiedad durante la celebración de su 'millonario' triunfo
1:31

Allisson Lozz logró controlar su ansiedad durante la celebración de su 'millonario' triunfo

Univision Famosos
Allisson Lozz se convierte en 'millonaria': así cambió su vida luego de abandonar las telenovelas
1:39

Allisson Lozz se convierte en 'millonaria': así cambió su vida luego de abandonar las telenovelas

Univision Famosos
Allisson Lozz celebra convertirse en ‘millonaria’ tras 14 años retirada de la actuación
3 mins

Allisson Lozz celebra convertirse en ‘millonaria’ tras 14 años retirada de la actuación

Univision Famosos
Allisson Lozz destapa el "único recuerdo feliz" que le queda tras su tormentoso paso como actriz
3 mins

Allisson Lozz destapa el "único recuerdo feliz" que le queda tras su tormentoso paso como actriz

Univision Famosos

La creadora de ‘La fea más bella’ y ‘Las tontas no van al cielo’ no entró en detalles sobre la oferta que le hizo a Allisson Lozz. Sin embargo, declaró que a ella, posiblemente, nunca le gustó la actuación.

“Yo creo que a Allisson nunca le gustó la actuación, yo creo que le gustaba a la mamá”, expresó.

“Yo pienso, o sea, no sé, pero sí creo que transcurrió su carrera, ella sufriendo la carrera”, agregó.

Rosy Ocampo terminó su relato mostrando admiración por Allisson Lozz, quien se alejó de las telenovelas en 2009.

“Aplaudo el hecho de que ella ha dicho: ‘No, hasta aquí... yo quiero ser empresaria, tener a mi familia’ y realmente se casó muy chiquita y ya se se alejó totalmente”, sentenció.

El retiro de Allisson Lozz

Allisson Lozz se hizo famosa por telenovelas como 'Alegrijes y rebujos' (2003) y Misión S.O.S. (2004). Sin embargo, se retiró de los melodramas y el ambiente artístico en 2009, poco después de concluir su participación en la telenovela ‘En nombre del amor’.

En 2011 se casó por lo civil y luego adoptó el apellido de su esposo Eliu Gutiérrez, se convirtió Testigo de Jehová y se hizo vendedora de una marca de cosméticos.

PUBLICIDAD

Un año después de su boda, se convirtió en mamá con el nacimiento de su primogénita London Rose y en 2015 le dio la bienvenida a la más pequeña de sus hijas, Sidney Allisson.

Desde hace años, Allisson comenzó una vida como empresaria, que solía presumir en Instagram hasta junio de 2025.

Relacionados:
Allisson LozzFamososTelenovelas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Casados con hijos
Gratis
Tráiler: Toros Neza
Oríllese a la orilla
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX