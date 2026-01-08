Allisson Lozz ¿Allisson Lozz a punto de volver a las telenovelas?: productora le hizo propuesta y esta fue su respuesta La productora Rosy Ocampo reveló detalles de la conversación que sostuvo con Allisson Lozz, a quien buscó para su regreso a las telenovelas. La exestrella infantil lleva casi 17 años alejada de las cámaras.



La productora mexicana Rosy Ocampo tuvo un acercamiento con Allisson Lozz, quien desde hace casi 17 años se mantiene alejada de las telenovelas.

La productora confesó a la periodista Shanik Berman que buscó a la exestrella infantil para una participación especial en la telenovela Papás por Siempre, melodrama que ha reunido a famosos como Daniela Luján, Martín Ricca, María Chacón y Miguel Martínez, quienes comenzaron su carrera cuando solo eran unos niños.

Allisson Lozz rechazó oferta

“La busqué por alguna participación especial para ‘Papás por Siempre’, pero ya definitivamente me dijo ‘¿Sabes qué?, estoy ya en esto, ya no quiero volver a actuar’”, dijo Ocampo a finales de noviembre pasado.

La creadora de ‘La fea más bella’ y ‘Las tontas no van al cielo’ no entró en detalles sobre la oferta que le hizo a Allisson Lozz. Sin embargo, declaró que a ella, posiblemente, nunca le gustó la actuación.

“Yo creo que a Allisson nunca le gustó la actuación, yo creo que le gustaba a la mamá”, expresó.

“Yo pienso, o sea, no sé, pero sí creo que transcurrió su carrera, ella sufriendo la carrera”, agregó.

Rosy Ocampo terminó su relato mostrando admiración por Allisson Lozz, quien se alejó de las telenovelas en 2009.

“Aplaudo el hecho de que ella ha dicho: ‘No, hasta aquí... yo quiero ser empresaria, tener a mi familia’ y realmente se casó muy chiquita y ya se se alejó totalmente”, sentenció.

El retiro de Allisson Lozz

Allisson Lozz se hizo famosa por telenovelas como 'Alegrijes y rebujos' (2003) y Misión S.O.S. (2004). Sin embargo, se retiró de los melodramas y el ambiente artístico en 2009, poco después de concluir su participación en la telenovela ‘En nombre del amor’.

En 2011 se casó por lo civil y luego adoptó el apellido de su esposo Eliu Gutiérrez, se convirtió Testigo de Jehová y se hizo vendedora de una marca de cosméticos.

Un año después de su boda, se convirtió en mamá con el nacimiento de su primogénita London Rose y en 2015 le dio la bienvenida a la más pequeña de sus hijas, Sidney Allisson.