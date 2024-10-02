Presentador de El Blablazo ahora triunfa como actor en La historia de Juana: así luce

Video Camila Valero es igualita a su madre Stephanie Salas: los clones en la dinastía Pinal

Omar Germenos ganó popularidad en 1997 al conducir el programa de concursos El Blablazo. Aunque al inicio de su carrera se desempeñó como presentador, desde hace más de 20 años triunfa como actor, siendo su proyecto más reciente La historia de Juana, que se transmite de lunes a viernes a las 9P/ 8C por Univision.

El antes y después de Omar Germenos

Omar Germenos nació el 17 de junio de 1968 en Guadalajara, México. Sus inicios se dieron como modelo de campañas y videos musicales. Sin embargo, fue a finales de la década de los noventa que se integró como presentador de El Blablazo y sus versiones derivadas como El Gran Blablazo y El Súper Blablazo.

Así se veía Omar Germenos en El Blablazo, show de concursos de Univision. Imagen Omar Germenos / Instagram



Al término de este proyecto, Omar Germenos se integró como parte del equipo de presentadores de Despierta América entre los años 2001 y 2002.

A la trayectoria del intérprete de 56 años también se suman exitosas telenovelas como ‘Marisol’, ‘La duda’, ‘Por amar sin ley’, ‘Diseñando tu amor’ y ‘Minas de Pasión’, donde sostuvo un romance en la ficción con la actriz Anette Michel, quien es la mejor amiga de su esposa en la vida real.

Así luce Omar Germenos en La historia de Juana

Su telenovela más reciente es La historia de Juana, donde Omar Germenos interpreta a ‘Carlos Poza’, un hombre noble y preocupado por la felicidad de su sobrino ‘Gabriel Rubio’, quien es personificado por Brandon Peniche.

Omar Germenos es 'Carlos Poza' en La historia de Juana. Imagen Omar Germenos / Instagram