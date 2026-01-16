Famosos

Actor de ‘Rebelde Way’ pierde un ojo en accidente: será trasplantado 11 años después

Diego Mesaglio, quien diera vida a ‘Guido’ en la exitosa serie argentina argentina, será trasplantado 11 años después de sufrir un accidente doméstico que lo llevó a perder la vista.

Por:Elizabeth González
Video Parásito devora ojo de ‘tiktoker’: este es el calvario que ha vivido tras perder la visión

Diego Mesaglio, actor de ‘Rebelde Way’, recibirá un trasplante de córnea 11 años después de sufrir un accidente doméstico que lo llevó a perder la vista.

El intérprete, de 41 años, reveló a ‘Modo Zapping’ que tras varios años en un alista de espera, hace tan solo unos días recibió la noticia de que estaba a punto de ser trasplantado.

“El miércoles pasado me llaman del Hospital de Clínicas y me dicen, ‘hola, ¿Mesaglio Diego? Sí, tenemos tu córnea’. Es como cuando te llama Mercado Libre y te dicen, ‘¿vos pediste unas zapatillas?’”, reveló el actor.

“Me empezó a hablar y yo le dije, ‘¿sabes que estás hablando con una persona que hace nueve años está esperando este llamado?’. Así que después de nueve años, tengo córnea”, siguió y subrayó que desde hace una semana se encuentra en exámenes preoperatorios.

“Hoy veo el 0% del ojo izquierdo, solo detecto reflejos. Y con el trasplante voy a ver el 60 o 70%, quizás más que algunos de ustedes. Por ahí tenga que usar unos lentes con aumento por un tiempo, para agudizar la vista. Y ya me había resignado, llegó en un momento justo”, expresó.

¿Qué le pasó al actor de ‘Rebelde Way’?

La vida de Diego Mesaglio dio un giro inesperado en 2014, cuando un accidente doméstico provocó que perdiera la visión de su ojo izquierdo.

Diego Mesaglio interpretó a ‘Guido’ en 'Rebelde Way'.
Diego Mesaglio interpretó a ‘Guido’ en 'Rebelde Way'.
Imagen Diego Mesaglio / Instagram


De acuerdo con el actor, colocó mal una botella de alcohol sobre una repisa del baño, que resbaló.

Al caerse, Mesaglio logró atraparla en el aire. Sin embargo, este movimiento hizo que la botella expulsara parte de su contenido y que éste fuera directamente hacia su ojo.

“Uno por inercia se lava con agua. Pero yo fui a una clínica, que por temas legales no puedo nombrar, y no me hicieron los primeros auxilios simples y lógicos que era limpiar con solución fisiológica. Solo me hubiera quedado el ojo irritado por unos días”, contó también en ‘Modo Zapping’ el 12 de enero.

“Fue una mala praxis que, además, me dieron anestesia con varias gotas y después me enteré que era una gota cada ocho horas. Entonces, entre el alcohol que me quedó adentro y el exceso de la anestesia, hicieron una cápsula en el ojo y lo asfixiaron, mataron el ojo”, dijo.

Por último, Diego Mesaglio recordó que este sería el segundo trasplante que recibe, ya que la primera vez, su cuerpo lo rechazó.

“Hace 11 años que pasó lo del ojo, pero hace nueve que yo estoy en lista de espera para un trasplante de córnea. A mí me hicieron uno, pero el cuerpo me lo rechazó y tuve una infección. Esa lista de espera era de urgencia, y después me pusieron en una de las que nos podemos defender en la vida mientras esperamos”, concluyó.

